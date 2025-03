El contundente pronóstico del Matador Kempes sobre Messi para el Mundial 2026: “Va a…”

Luego de una doble fecha de Eliminatorias sudamericanas histórica e inolvidable, en la que la Selección argentina venció como visitante a Uruguay y goleó 4-1 a Brasil en el Monumental con un nivel de fútbol pocos veces visto, surgió (o se reavivó) un debate que desde hace tiempo que tiene lugar: ¿es la mejor selección de la historia? Mario Alberto Kempes no eludió ni esa ni otra pesada pregunta: ¿cómo llegará Lionel Messi al Mundial 2026?

Referentes del fútbol argentino y campeones del mundo han hablado al respecto y, con cada vez menos pudor, los ídolos ponen a la Scaloneta en el pedestal. “Es el ciclo más brillante de la Selección, sin duda. Los jugadores están con una cabeza que no tuvimos nosotros. Nosotros salimos campeones del mundo, pero después no volvimos a jugar de esa manera”, dijo hace poco óscar Ruggeri, campeón en México 1986.

En una línea similar opinó ayer Mario Alberto Kempes, el rostro y la figura de la Selección argentina campeona del Mundial 1978 de la mano de César Luis Menotti. “La ponemos en lo más alto. Por resultados, sí, porque ganó dos Copas América, un Mundial, está clasificado para el próximo y juega de maravilla”, opinó sobre un equipo que con cuatro fechas de antelación ya se aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo.

En una entrevista con Presión Alta, programa de TyC Sports, el Matador marcó matices, pero llenó de elogios a esta selección que ha perdido ocho partidos en seis años: “No podés ir comparando selecciones porque a lo mejor hay algunas que no tienen el carisma que tiene esta y que también han salido campeonas. Pero esta tiene carisma, buen fútbol, goles, actitud, tiene lo que uno busca. Por eso está arriba en la tabla FIFA”.

Además, el ex River, Rosario Central y Valencia opinó sobre la presencia de Lionel Messi en el próximo Mundial, durante el cual cumplirá 38 años. “Va a llegar bien, fresco porque las competiciones acá en los Estados Unidos no son las que puede llegar a tener en España, Francia, Alemania, Argentina, ni en ningún lado”, ilusionó a los argentinos.

“Pero él se siente muy feliz, no solo como el mejor jugador del mundo, sino que tiene la posibilidad de ir al cine, salir con sus hijos a un parque”, continuó. “Acá tiene vida, no como en Barcelona o Francia. Pienso que a excepción de las lesiones que pueda tener, que a medida que pasan los años cuesta más recuperarse, va a llegar bien. No importa en la liga en la que él juegue, él se impone jugar bien”. Nadie querrá que Mario Alberto Kempes se equivoque.