Chicho Serna reveló por qué Leandro Paredes no volvió a Boca: "No vino porque..."

Desde su salida en 2014, todos los hinchas de Boca Juniors se ilusionaron en algún momento con el regreso de Leandro Paredes, uno de los mejores jugadores surgidos de sus divisiones inferiores en las últimas décadas. En la medida que iba teniendo éxito en varios clubes grandes de Europa y, sobre todo, en la Selección argentina de Lionel Scaloni, las esperanzas fueron en franco aumento, y su retorno estuvo muy cerca de darse en el último mercado de pases.

Sin embargo, a pesar de que su vuelta parecía muy cercana, las negociaciones se truncaron y terminó extendiendo su contrato con la Roma hasta junio de 2026 (justo antes del Mundial), aunque con una cláusula para salir si lo buscan desde Brandsen 805. "La ventana más fácil era en enero, hice lo posible por poder estar, pero no se dio por diferentes cosas", había declarado días atrás el 5 de la Scaloneta al respecto.

Chicho Serna reveló por qué Paredes no vino a Boca

Este viernes, en diálogo con Presión Alta, programa de TyC Sports, Mauricio "Chicho" Serna, integrante del Consejo de Fútbol del Xeneize, habló sobre el tema: "¿El presente de Leandro cómo es? Buenísimo... Y me refiero a esta última semana que fue la doble fecha de Eliminatorias, que fue la gran figura en los dos partidos, ¿cierto? ¿Quién no quiere tener a Paredes en su equipo?", comenzó a decir.

En ese sentido, reveló por qué no llegaron a buen puerto las negociaciones a principio de año: "No vino en enero porque no siempre se hace lo que uno quiere que se haga, porque se presentan muchos temas en el camino. A veces se da o no como para poder llegar a un final, de convencerlo o enamorarlo, o de que los números lleguen... Son muchas cosas", apuntó, dando a entender que el problema tuvo que ver con cuestiones económicas y no poder llegar a un acuerdo. Como anticipó MDZ, no hubo acuerdo por el contrato: Boca le ofrecía igualar su salario al de Cavani, el jugador mejor pago del club, lo que representaba casi la mitad de lo que Paredes gana actualmente en la Roma. Y el volante central aceptaba una rebaja sustancial, pero pretendía ganar un 25% más de lo que le ofrecían.

"Entonces, ¿qué es lo más importante: Leandro o los jugadores que se han puesto la camiseta de este club, que están en actividad? Siempre están en nuestro radar, y siempre estamos pendientes de ellos", agregó Serna. E insistió a modo de conclusión: "Siempre que tengamos posibilidades, Paredes va a estar en nuestro radar".