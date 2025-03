La fuerte crítica de Gustavo Costas a los hinchas de Racing: “Me da mucha lástima no haber llenado la cancha contra Huracán y Santamarina"

Es más hincha que cualquiera y por eso, cada vez que habla, se percibe cómo sufre. Gustavo Costas, ya lo ha manifestado eufórico en conferencia de prensa en varias ocasiones, cree que no se valora lo conseguido por Racing en los últimos meses como se merece.

En la celebración por el 122º aniversario de Racing que se realizó el 25 de marzo, Costas tomó el micrófono y disparó sin filtro, como de costumbre: “No nos damos cuenta ni nos reconocemos. Me dio mucha lástima no haber llenado la cancha contra Huracán ni contra Santamarina. Parece que estamos sufriendo. Y al contrario”, lanzó, en una declaración bomba que a través de las redes repercutió en las dos veredas de Avellaneda.

La queja de Gustavo Costas con los hinchas de Racing

“Desde el 67 no se vivía algo así”, continuó, en alusión a los dos títulos internacionales que logró la Academia en el último semestre: la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. “Racing tiene que hacer un cambio. Hoy tiene que hacerlo. Todos juntos, como hincho las pelotas siempre”.

En el sorteo de la Copa Libertadores en Paraguay, Costas fue reconocido por sus títulos internacionales con el equipo de Avellaneda. Y sobre ello habló el técnico de 62 años, que se lamentó que Racing fuera reconocido fuera del país, pero que en Argentina no suceda lo mismo.

“Nosotros no nos damos cuenta. Mucha gente no se da cuenta… Hay mucho pelotudo que no se da cuenta de lo que lograron los jugadores. No lo digo como técnico, lo digo por Racing. Los presidentes de Paraguay, de Chile, hablaban de Racing nada más. Ni de Botafogo ni nada, se hablaba de Racing”, dijo el DT, que hoy a las 21 se juega mucho ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, por la 11º fecha del torneo Apertura.