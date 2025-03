El Bichi Borghi liquidó al chileno Palacios por su acto de indisciplina en Boca: "No se da cuenta dónde está"

Luego de tener el fin de semana libre, Fernando Gago retomó los entrenamientos en Boca el pasado lunes. Sin embargo, de cara a la práctica vespertina, el DT no contó con la presencia de Carlos Palacios. El volante chileno, había asistido el día anterior a un fiesta en Santiago y alegó el martes al presentarse en el club que había perdido el vuelo para volver a Buenos Aires, ya que tuvo un choque de camino al aeropuerto.

Sin embargo, esta justificación no pareció ser del todo convincente para Pintita y su cuerpo técnico, sobre todo teniendo en cuenta que Ayrton Costa, que había ido con él a Chile, sí asistió a las prácticas del lunes. Es por ello, que desde el cuadro de la Ribera tomaron la decisión de aplicar una sanción económica (aún no se conoce el monto) al mediocampista chileno por su faltazo en la práctica vespertina del lunes.

Ahora, quien habló sobre el tema y liquidó al ex Colo Colo fue Claudio "Bichi" Borghi. El exentrenador del Xeneize disparó sin pelos en la lengua contra el chileno y dejó en claro que puede "pagar las consecuencias" tanto en lo humanístico como en lo deportivo: "En Colo-Colo le fue bien, pero todavía estaba en un proceso de formación. No sé si debería haber tenido una estación previa a llegar a Boca. Haberlo llevado de esta manera a un club tan importante, puede hacer que pague las consecuencias", sentenció en diálogo con Radio Continental.

El Bichi Borghi apuntó contra Carlos Palacios. (Foto: archivo)

Luego, Borghi apuntó directamente contra el trasandino: "Si no juega bien y además falta al entrenamiento, cosa no recomendable... creo que los jugadores no se dan cuenta dónde están", lanzó.

Por otro lado, mencionó cuando Palacios dejó la concentración de la Selección de Chile, también por motivos personales. Sin embargo, los medios locales informaron en ese momento que el conflicto se originó debido a que no podría participar en un partido con Colo-Colo: "Es un chico que a veces toma decisiones equivocadas", añadió.

Por último, al ser consultado si era un refuerzo pedido o un anhelo del presidente Juan Román Riquelme, el ex DT de Argentinos Juniors remarcó: "Román ve algunas situaciones en las que se parece a él, en cuanto a la visión y los pases. Pero Boca es un club que te va absorbiendo poco a poco".