A Cerúndolo se le escapó un partido tremendo ante Dimitrov: así se fue el búlgaro de la cancha

Buenos Aires, 26 marzo (NA) -- El tenista argentino Francisco Cerúndolo (24°) perdió en tres sets ante el búlgaro Grigor Dimitrov (15°) y fue eliminado en los cuartos de final del ATP Masters 1000 de Miami. En un partido muy parejo en el que ambos jugadores estuvieron en buen nivel, el resultado final fue 6-7 (6), 6-4 y 7-6 (3) en favor del oriundo de Bulgaria. Además, el francés Arthur Fils (18°) eliminó al alemán Alexander Zverev (2°), máximo candidato a quedarse con el certamen.

En una batalla de casi tres horas, Cerúndolo no pudo con la jerarquía del experimentado Dimitrov y perdió en tres sets. La paridad quedó demostrada desde el primer set: tras dos quiebres en los primeros juegos del partido, los jugadores no se sacaron más ventajas hasta el tie-break. En el mismo, el argentino tuvo que sobreponerse a dos set points en favor de su rival, además de los cinco que había otorgado en el décimo set, y logró igualar el desempate en 6-6, para luego quedarse con el parcial con un potente revés cruzado que Dimitrov no pudo devolver.

Así dejó Dimitrov la cancha

El segundo set favoreció al europeo desde el principio, ya que Dimitrov consiguió quebrar el saque del oriundo de Belgrano y, haciéndose firme con un servicio potente y de pique alto, no otorgó puntos de quiebre hasta el final del parcial. La manga decisiva puso en ventaja a Cerúndolo desde el principio, con un quiebre en el segundo juego, pero Dimitrov, a pesar de estar notablemente fatigado, pudo recuperar el quiebre.

El argentino tuvo un único match point en el duodécimo juego, pero lo desaprovechó por sobrepasarse con la agresividad en la devolución del saque. Ya en el tie-break, Cerúndolo cometió algunos errores que le otorgaron un triple match point al jugador de 33 años, que cerró el partido con un revés paralelo con slice que el argentino no pudo devolver con precisión.

Al retirarse de la pista, el vencedor del duelo de cuartos de final se vio completamente abatido. Dimitrov debió ser asistido para irse al vestuario, mientras padecía calambres y un fuerte dolor en su tobillo después de una batalla de 2 horas y 48 minutos.

