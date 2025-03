Ataja en Primera División, confesó ser hincha de River, pero no descartó jugar en Boca: "Iría por la hinchada"

Boca Juniors y River Plate conforman una de las mayores (si no la mayor) rivalidad futbolística no solo a nivel nacional, sino de todo el mundo, reconocido por medios de casi todos los países futboleros. Al tratarse de equipos de una tierra tan pasional como Argentina, unos no se soportan a los otros, ya sea entre los fanáticos o incluso entre los jugadores.

Es cierto que a lo largo de los años muchos futbolistas notables han vestido ambas camisetas, como Hugo Gatti, Oscar Ruggeri, Claudio Paul Caniggia, Ricardo Gareca y Gabriel Batistuta, por nombrar algunos. Sin embargo, en los tiempos más recientes esta tendencia disminuyó. En ese mismo sentido, sería también intolerable que uno que sea hincha de uno juegue para el contrario.

La llamativa confesión de Arce

Sin embargo, esto no pareciera preocuparle demasiado a Ignacio Arce, hoy arquero de Deportivo Riestra y uno de los más destacados de la Liga Profesional. "Soy de River, pero no de esos hinchas termos. A Boca me iría por la hinchada, ja", confesó este jueves en Líbero Versus, por la señal de TyC Sports.

Con el buzo del Malevo, está teniendo una sobresaliente actuación en este torneo Apertura 2025, en el que en 10 partidos jugados recibió apenas 4 goles y acumula nada menos que 7 vallas invictas, además de un 90% de disparos al arco atajados (según SofaScore). Por lo tanto, a sus 32 años, no sería descabellado pensar que alguno de los dos equipos más grandes del país pudiera considerar incorporarlo.

"La Bombonera me llamó mucho la atención. Te genera y se siente la gente", reveló Arce en la misma nota, en referencia al partido entre Riestra y el Xeneize que finalizó 1-1 en la Ribera en octubre del 2024 por la fecha 19 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, fue de la gran figura de la noche, vital para que su equipo no perdiera con un total de 9 atajadas.