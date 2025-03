Albertario reveló los verdaderos motivos que la alejaron de Las Leonas y destruyó a su entrenador: “Se me rió en la cara”

Hace una semana, Agustina Albertario, una de las jugadoras de hockey más reconocidas de la última década, inauguró un sismo interno en Las Leonas al publicar en su cuenta de Instagram que se alejaba del seleccionado, pero no dio a conocer los motivos; y aquel tinte misterioso fue como un presagio de polémica y conflicto. Efectivamente.

“Quería contarles que a partir de ayer ya no seré más parte de Las Leonas. El motivo lo voy a contar más adelante cuando termine de procesar todo lo sucedido. Solo agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándome hace 15 años. Deseo lo mejor siempre al EQUIPO”, había escrito la tricampeona con Lomas Athletic y dos veces medallista en Juegos Olímpicos.

Ayer, seis días después de hacer oficial el anuncio, Albertario fue al programa de streaming Sería increíble, de OLGA, y se decidió a revelar los motivos de su salida. Destruyó a Fernando Ferrara, entrenador de Las Leonas y aseguró que otras compañeras ya habían renunciado por sus “destratos”.

La confesión de Albertario

Albertario aseguró sobre Ferrara: “Siento que se rió en mi cara”. ¿Los motivos de su sentencia? La delantera se había mudado a Uruguay con su pareja, el futbolista Lautaro Rinaldi, y había conseguido un departamento en Buenos Aires para venir a entrenar con Las Leonas en la semana, luego de que el técnico le hubiera asegurado que la tendría en cuenta. Finalmente, la semana pasada, Ferrara la llamó para comunicarle otra decisión.

“Me dice, muy nervioso, que no me iba a tener más en cuenta”, contó la jugadora. “Ni para la Copa América ni para el Mundial del año que viene. Le pregunté: “¿Me das un motivo? Después de 15 años, decime algo, o mostrame un video y decime "Agus no estás por esto, esto y esto"”. Lo único que me dijo fue: "No es por rendimiento, quiero probar nuevas delanteras"”.

“El sabía de todos estos problemas personales, que yo estaba haciendo un esfuerzo muy grande. No hay apoyo. Porque aparte, eso, no hay nadie que te banque, no hay contención”, continuó lamentándose Albertario. “No puedo pasar por ser una persona sumisa, hacer oídos sordos a lo que está pasando. No me sale, no sé si me juega en contra o no, pero soy así y no lo voy a cambiar. Si hoy ser así me lleva a estar afuera y bueno… Me duele el alma pero estaré afuera”.