La insólita comparación de Liam Lawson con dos escuderías de la Fórmula 1: "Los pequeños detalles..."

Liam Lawson tuvo un arranque de temporada para el olvido. El piloto neozelandés, quien arribó a la Fórmula 1 para suplantar a Checo Pérez en Red Bull, demostró que aún le falta más nivel para competir en el Gran Circo. La escudería austríaca, una de las mejores en la parrilla y quien viene dominando en las últimas cuatro temporadas con Max Verstappen, le dio un auto fuerte y con buen potencial, pero hasta el momento no lo supo explotar.

En el GP de Australia chocó contra los muros y tuvo que abandonar, mientras que en el GP de China finalizó en el puesto 14°, pero pudo haber sido peor sino descalificaban a Leclerc, Hamilton y Gasly. Tras estos dos malos rendimientos, en la escudería austríaca tomaron una drástica decisión que se efectuará a partir de la próxima carrera y que Franco Colapinto mira de reojo.

Lawson perderá su lugar en RB y será reemplazado por Yuki Tsunoda de Racing Bulls a partir del GP de Japón el próximo 6 de abril en el mítico trazado de Suzuka, según informó el medio especializado en automovilismo, Motorsport. Además, el pasado fin de semana, desde Red Bull ya tenían decidido este temprano cambio de piloto, y que no se descartaba una intervención antes de la tercera carrera.

Lawson y su comparación con Red Bull y Racing Bulls. (Foto: archivo)

Tras estas noticias, el joven piloto habló sobre su rendimiento en el Gran Circo y comparó su auto con el del japonés: "Definitivamente no es lo mismo. Todos son evoluciones el uno del otro, así que es simplemente una evolución del año pasado. Es similar, pero estamos tratando de hacer el auto más rápido y estamos tratando de hacerlo más fácil de conducir, y se siente mejor al conducirlo", sentenció en diálogo con el podcast Beyond the Grid.

“Obviamente, yo también vengo de un coche que no era un coche de Red Bull Racing, por lo que tenía sus propias características únicas, y este coche es realmente bastante diferente de conducir. Para mí, es muy diferente porque nunca he corrido con un Red Bull, así que, aunque lo probé, no es a lo que estoy acostumbrado. Así que, en muchos sentidos, será nuevo para mí", concluyó.