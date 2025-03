El equipo sorpresa que paró Alfredo Berti pensando en Racing

Tras la inactividad por fecha FIFA, Independiente Rivadavia volverá al ruedo este jueves con el duelo ante Racing Club en el Bautista Gargantini. Para este compromiso, Alfredo Berti comenzó a ajustar las últimas piezas y esta mañana sorprendió con el equipo titular que dispuso en el entrenamiento, el cual no contó con un par futbolistas claves.

Debido al parate de los últimos días, la Lepra recuperó a dos jugadores fundamentales para el plantel, quienes practicaron a la par del grupo en el inicio de esta semana. Se trata de Luciano Gómez y Tomás Bottari, dos piezas de gran valor para el Loco en la línea defensiva y la mitad de la cancha.

Bottari y Gómez no serán exigidos y Berti planea repetir el once ante Racing. (Prensa CSIR)

A pesar de que los dos tenían chances de volver al once en el juego ante la Academia de mañana, Berti no los incluyó en la formación titular. La intención del cuerpo técnico es no apurar la vuelta del lateral y recuperar al 100% al ex hombre de Chicago, que todavía está entre algodones.

Por lo tanto, Independiente Rivadavia saltaría al campo de juego con los mismos protagonistas que se midieron frente a Huracán de Parque Patricios el pasado 15 de marzo en el Ducó. En resumen, la Lepra formaría con Centurión en el arco; Osella, Villalba, Studer y Souto en la línea del fondo; Amarfil, Ortega, Fernández y Sequeira en la mitad del campo; Villa y Ramis en el frente de ataque.