El padre del Pipita Higuain reveló el motivo por el que su hijo decidió no volver a River: “Me dijo que…”

El hincha de River soñó con el regreso de Gonzalo Higuaín, pero esa posibilidad nunca se concretó. Su padre, Jorge Higuaín, exdefensor del Millonario, reveló el motivo que llevó al Pipita a descartar la chance de volver al club donde debutó como profesional.

"Cuando lo quisieron traer, él no estaba bien y me dijo que si volvía a River era estando 10 puntos. Sino, no", contó el exjugador en diálogo con La Página Millonaria. Además, confesó que intentó convencerlo, pero que su hijo tenía claro que no quería retornar si no estaba al máximo nivel. "Me hubiese encantado porque hubiese reventado la cancha", aseguró.

El exdelantero de la Selección argentina, que se retiró en octubre de 2022 tras su paso por Inter Miami, había hablado en su momento sobre su decisión de no regresar. "Para ir y no darlo todo, preferí que no. Si voy, es para estar al 100 por ciento", declaró en Líbero VS y en TyC Sports. También admitió que la situación sociocultural del país influyó en su determinación, pese a su gran deseo de retirarse con el Millonario, donde le quedó "cuenta pendiente de jugar y salir campeón".

Mirá lo que dijo el Pipa mayor sobre su hijo

Jorge Higuaín, por otro lado, expresó su deseo de ver a su hijo ligado a River en otra función. "Me encantaría que venga y me diga ‘papá, me metí en River a trabajar de formador’. Él no quiere ser técnico de Primera, su devoción es formar chicos", afirmó.

Actualmente, el Pipita sigue vinculado al fútbol en Estados Unidos. Desde septiembre de 2024, trabaja en el Inter Miami II como Player Development Coach (Entrenador de Desarrollo de Jugadores), junto a su hermano Federico, Cristian Ledesma y Guillermo Hoyos. Aunque su carrera profesional quedó atrás, su futuro en el fútbol aún tiene mucho por escribirse.