Polémica en Boca: un titular se ausentó sin aviso de la práctica tras dos días libres

Boca regresó a los entrenamientos hoy lunes luego de un fin de semana libre para ya preparar la puesta a punto para la visita a Newell’s el domingo 30 de marzo, luego del parate por fecha FIFA, por la 11º fecha del torneo Apertura. En el Xeneize hubo regresos como el de Ander Herrea, pero aparentemente también ausencias… y sin motivos claros.

El periodista Augusto César reveló en el programa de ESPN #EquipoF que en los entrenamientos vespertinos que hubo hoy en Boca llamó la atención la ausencia de un titular, que faltó sin previo aviso: se trata del chileno Carlos Palacios, que durante el fin de semana había estado en su país junto a otro jugador de Boca, Ayrton Costa, quien sí asistió a la práctica.

Palacios faltó al entrenamiento

“Boca se entrenó por la tarde y podemos confirmar que Carlos Palacios se ausentó del entrenamiento sin aviso tras dos días libres”, aseguró César. “Se entrenaron hoy por la tarde en el predio de Ezeiza, ahí estuvimos, y Palacios no se presentó”.

El ex Colo-Colo se había mostrado en Chile durante los dos días libres junto a Costa e incluso con el rapero Dillom en la fiesta “Bresh” de Santiago de Chile. Sobre el trasfondo de su ausencia, el periodista se extendió: “Por lo que me cuentan, no es la primera vez, con lo cual imagino una charla dura entre (Fernando) Gago y el jugador, para ver cómo sigue esto”.

El chileno viajó a su tierra natal pero no regresó a las prácticas. (Foto: archivo)

Palacios había recuperado el nivel que se le había visto en sus primeros encuentros con la camiseta de Boca y se había lucido ante Central Córdoba y Defensa Justicia, en ambas goleadas, pero su conducta podría valerle alguna sanción interna. “Yo recuerdo que Gago fue muy duro con (Edinson) Cavani en algún momento por una situación similar”, adelantó el periodista, a la expectativa de lo que se resuelva en el Xeneize..