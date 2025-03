La chicana de Argentina a Brasil a la que se opuso Scaloni: "Me lo deberían consultar, rotundamente no"

La Selección argentina jugará este martes a las 21 en el Monumental ante Brasil por la 14º fecha de las Eliminatorias sudamericanas con la posibilidad de sellar su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Una de las rivalidades más trascendentes del fútbol, en la previa, nunca está exenta de tensión, chicanas y declaraciones cruzadas.

Pero, como de costumbre, Lionel Scaloni evitó acrecentarlas. A 24 horas del duelo que la selección ante la Canarinha, en conferencia de prensa, el entrenador fue consultado por un rumor que había tomado color y forma en las horas previas: que la Scaloneta exhibiría la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022 antes del partido con Brasil.

La tajante respuesta de Scaloni al rumor de la chicana a Brasil

“Se viralizó la posibilidad de que mañana cuando salgan los equipos se exhiba la Copa del Mundo en la cancha de River. ¿Es una posibilidad o es solamente humo?”, le preguntaron al DT. “Sí, eso… Yo no la veo, no, me lo tendrían que haber dicho. Rotundamente, no”, contestó el de Pujato, desestimando las versiones.

Una previa picante

Las chicanas y los dardos provienen de ambos lados. En los últimos días, futbolistas brasileños palpitaron el encuentro sin pelos en la lengua. El arquero Bento, por ejemplo, sentenció: “A la Selección argentina, lo sabemos, siempre le gusta provocar y pegar con un poco más de fuerza contra Brasil”.

También se viralizó la entrevista de Raphinha, delantero del FC Barcelona, con Romario, en la que aseguró que le anotaría un gol al equipo de Scaloni y sentenció: “Vamos a darle una paliza. Sin duda. Démosle una paliza. En el campo y fuera del campo si hace falta”.