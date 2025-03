El polémico motivo por el que Mastantuono no jugó el amistoso del Sub 20 ante la Selección Mayor

Después de conseguir tres puntos de oro en su visita al Estadio Centenario frente a Uruguay, gracias a un golazo de Thiago Almada, la Selección argentina no tuvo descanso y disputó un amistoso a beneficio de las personas afectadas en Bahía Blanca, enfrentando a la Sub 20 de Diego Placente. El partido, que constó de dos tiempos de 20 minutos, se jugó el sábado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y con un equipo completamente alternativo, la Mayor ganó 2-0 con goles de Ángel Correa y Nicolás Paz.

Por el lado de los juveniles, Placente convocó a lo mejor que tenía a excepción de un futbolista: Franco Mastantuono. La joven promesa de River no formó parte del partido en la cancha de Huracán debido a un polémico y controversial motivo. Aunque estaba en el banco, el volante no ingresó en ningún momento por una decisión tomada en conjunto entre el club Millonario y el DT de la Sub 20.

Desde Núñez, solicitaron que Mastantuono no jugara, ya que es considerado una pieza clave para Marcelo Gallardo en el plantel del Millonario y ante la seguidilla de partidos que se avecina para el equipo del Muñeco, con el inicio de la Copa Libertadores y el torneo Apertura, se acordó que el jugador descansara.

Mastantuono no jugó el partido amistoso entre la Selección Mayor y la Sub 20. (Foto: archivo)

Esta decisión generó polémica, ya que hace una semana, River había solicitado a la AFA y a la Sub 20 que tanto Mastantuono como Ian Subiabre no asistieran a los entrenamientos en el Predio de Ezeiza antes del jueves, ya que Gallardo los necesitaba para el encuentro frente a Ciudad de Bolívar por Copa Argentina. De hecho, el volante convirtió uno de los dos goles de la victoria ante el equipo del Federal A, mientras que el delantero ingresó en el segundo tiempo, reemplazando al chileno Gonzalo Tapia.

A diferencia del volante ofensivo, Subiabre sí fue titular en el amistoso en la cancha de Huracán y completó los 40 minutos. Después de un muy buen Sudamericano y debido a las bajas por lesión de Sebastián Driussi y Facundo Colidio, el delantero comenzó a tener buenos minutos en la Primera de River.