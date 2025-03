Qué posteó Leo Messi tras la gran victoria de Argentina ante Uruguay

Tras quedar desafectado por una molestia en su aductor izquierdo, de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil, Lionel Messi aprovechó para pasar tiempo con su familia en Miami y disfrutar del gran clima en la ciudad estadounidense.

A diferencia de otras veces en las que publicó alguna historia apoyando a la Albiceleste cuando le tocó estar ausente, esta vez optó por mostrarse en familia mientras se recupera de su lesión y con un guiño a Newell’s. El astro argentino compartió estos momentos en sus redes sociales con una foto bien futbolera de él junto a Antonela, Thiago, Ciro y Mateo. Y lo más llamativo para los hinchas de la lepra fue que su Mateo, el hijo de 9 años, se mostró lookeado con la ropa alternativa del conjunto de Parque Independencia.

Sin embargo, Mateo no fue el único que se mostró con ropa futbolera, ya que Thiago, el mayor de los hermanos, eligió empilcharse con la segunda equipación del Inter Miami. La misma franquicia en la que juega el ocho veces ganador del Balón de Oro y en la que el joven se desempaña luciéndose en la Sub 13. Por su parte, Ciro fue el único que no utilizó algo relacionado al futbol y en la foto se lo ve abrazado junto a su mamá, en cuero y en malla, y con un yeso en su brazo izquierdo.

De esta manera, Messi mostró cómo está disfrutando de su descanso deportivo, el cual, de no haber sufrido una lesión en el aductor en su último partido con el Inter Miami, habría pasado junto a sus compañeros de la Selección. Desde Fort Lauderdale, siguió de cerca a la Albiceleste, acompañado por los mismos familiares que generaron una gran cantidad de likes y comentarios, muchos de ellos de hinchas leprosos.

El sentido mensaje de Messi al perderse la doble fecha de Eliminatorias

A través de sus redes sociales, Messi expresó su tristeza por no poder estar en los encuentros frente a Uruguay y Brasil: “Como siempre, quería estar, pero una lesión no muy importante me obliga a parar un tiempo antes de volver a jugar. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más", escribió el capitán.