Las picantes declaraciones del arquero de Brasil en la previa del clásico: "A Argentina siempre le gusta..."

El choque entre Argentina y Brasil no necesita condimentos extra, pero en la previa del duelo del martes en el Monumental, Bento, posible arquero titular de la Verdeamarelha, agregó pimienta con una frase picante sobre la Albiceleste.

El futbolista de 25 años, que juega en el Al-Nassr junto a Cristiano Ronaldo, podría reemplazar a Alisson Becker, quien sufrió un duro golpe en el partido contra Colombia. Consultado por la prensa brasileña, dejó una declaración que encendió la previa: "A la Selección argentina, lo sabemos, siempre le gusta provocar y pegar con un poco más de fuerza contra Brasil".

Pero no se quedó allí y, con confianza plena en su equipo, lanzó una advertencia: "Somos Brasil, vamos a vencer y convencer". Desde 2009 que la Verdeamarelha no gana en suelo argentino por Eliminatorias, pero el arquero no dudó en mostrarse optimista de cara al duelo en el Monumental.

Mirá lo que dijo Bento

El equipo de Dorival Júnior llega con cuatro victorias, dos empates y una derrota en la clasificación. Sin embargo, el juego del equipo no termina de convencer a los hinchas, que en el partido contra Colombia abuchearon a los jugadores en varios pasajes. Bento, sin embargo, respaldó el trabajo del DT: "Dorival viene consiguiendo imponer su estilo. Hemos mejorado y, con más partidos, vamos a estar en el punto perfecto para el Mundial".

Brasil marcha tercero en la tabla con 21 puntos, siete menos que Argentina. El clásico del martes será clave para descontarle al líder y allanar el camino hacia la próxima Copa del Mundo. La previa ya está caliente.