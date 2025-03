La filosa frase de Liam Lawson en medio de los rumores que involucran a Colapinto: “No soy estúpido, sé que…”

Liam Lawson terminó 12º en el Gran Premio de China (y beneficiado por algunas de calificaciones) y Red Bull sigue sufriendo por los resultados de ese segundo asiento que acompaña al tetracampeón Max Verstappen. Tanto así, que estalló un rumor que ubica a Lawson fuera de la Fórmula 1, a Yuki Tsunoda (Racing Bulls) en su lugar y a Franco Colapinto en el asiento que hoy es propiedad del japonés.

Lawson se quedó fuera de la zona de puntos, otra vez: en el Gran Premio de Australia, el primero de la temporada, se había accidentado y no pudo terminar la carrera. Además, en ninguna de las tres clasificaciones (incluyendo la de la carrera sprint de este fin de semana) pudo superar la Q1. Resultados críticos que tienen a maltraer a Red Bull y que desataron el rumor de cambios en la parrilla.

Colapinto espera su chance, que ahora podría conseguir fuera de Alpine. (Foto: archivo)

Hace algunas horas, se supo que Red Bull tiene la intención de “subir” a Yuki Tsunoda (Racing Bulls) a Red Bull para reemplazar a Lawson y que Racing Bulls consideraría en su lugar contratar a Franco Colapinto, para lo que debe negociar con Alpine y Williams.

Pero esa información no le agradó nada a Liam Lawson, quien más perjudicado se vería de tantas modificaciones. Luego de la decepción en China, el neozelandés reflexionó acerca de su momento y no esquivó la presión “Desafortunadamente, no tengo tiempo para acostumbrarme, pero tengo que resolverlo lo más rápido posible”, dijo.

Lawson aseguró que le ha ganado "durante años" a Tsunoda. (Foto: archivo)

“No tengo tiempo para probar el coche y acostumbrarme a él, pero ya estamos en la temporada, así que cada carrera estamos perdiendo puntos. A eso me refiero más o menos cuando digo que no tengo tiempo”, continuó Liam Lawson. “Pero tampoco soy estúpido y sé que, obviamente, estoy aquí para rendir, y si no lo hago, no voy a estar. Solo estoy centrado en acostumbrarme al coche tan rápido como pueda”.

Igual de frustrado contestó cuando un periodista le comunicó el rumor de que Yuki Tsunoda, su excompañero en RB el año pasado, ahora podría ocupar su lugar en Red Bull. “He corrido con él durante años, he competido con él en categorías inferiores y le he ganado (y también lo hice en F1), así que pueden decir lo que quieran”, sostuvo desafiante.