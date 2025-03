El tremendo sincericidio de Cristiano Ronaldo del que habla todo Portugal: “No jugué a nada; estamos en un…”

Además de ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo también sabe declarar y siempre dice lo que piensa de manera directa sin preocuparse por las posibles repercusiones, ya sea que lo llamen presuntuoso, rotundo o arrogante. Tras su polémica frase sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, el jugador del Al Nassr le tocó adoptar una postura autocrítica y estuvo a la altura de lo esperado: se castigó sin piedad por la derrota de la Selección de Portugal frente a Dinamarca en el primer encuentro de los cuartos de final de la Liga de Naciones, cuyo partido de vuelta se jugará este domingo en Lisboa.

"Estamos en un momento, digamos, no de vida o de muerte, pero un poco más tenso, porque sabemos que mañana tenemos que ganar. No me esconderé. Pero esto es lo bonito del fútbol, estos desafíos, y sabemos que dentro del campo lo haremos lo mejor posible e intentaremos ganar", sentenció en diálogo con Sport TV sobre el encuentro de vuelta.

"Hago un llamamiento a la afición para que esté con nosotros. Que nos transmitan su fuerza, porque intentaremos hacerlo lo mejor posible. Esa es mi esperanza, que mañana sea un día bonito para todos. No hay otra opción. Cualquiera que esté orgulloso de representar este símbolo debe tener esta ambición. He perdido partidos en 90 minutos, pero nunca he perdido en la ida de una eliminatoria. Mañana es la vuelta", lanzó.

La dura autocrítica de CR7 sobre su actuación en el partido de ida frente a Dinamarca

En cuanto a su partido del pasado jueves, CR7 fue autocrítico y dijo: “Hay partidos así, hay días malos. Yo no jugué a nada el otro día, el equipo no jugó en absoluto, pero es parte de la vida. Mañana quiero salir del estadio Alvalade con la cabeza en alto. Si marco, seré feliz; pero si no marco que marque otro. Lo que quiero es que gane Portugal“.

Por último, al cinco veces ganador del Balón de Oro le preguntaron sobre si le molestó que el Rasmus Hojlund, futbolista que marcó el gol del triunfo danés, imitara su icónico festejo y este respondió a la altura: "Sé que no lo hizo para faltarme el respeto, soy lo suficientemente inteligente para entenderlo. Es un honor verlo a él y a otros atletas de todo el mundo celebrando como yo lo hago. Espero que mañana tenga mi propia celebración".