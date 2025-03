El crudo relato del Pato Abbondanzieri sobre el peor momento de su carrera: "Me lastimaron las críticas por..."

A lo largo de los años, en el fútbol argentino aparecieron arqueros que dejaron su huella en la historia. Uno de ellos fue Roberto ‘el Pato’ Abbondanzieri, quien se formó en las divisiones inferiores de Rosario Central, ganó múltiples títulos con Boca, tuvo una experiencia en el fútbol europeo y participó en un Mundial con la Selección argentina.

Aunque disfrutó de una destacada carrera como arquero, el Pato confesó en una entrevista que pasó por un momento difícil en el que las críticas de los hinchas argentinos lo afectaron. Este episodio ocurrió luego de la eliminación de la Selección a manos de Alemania en el Mundial de 2006.

En ese partido contra el equipo local, en los cuartos de final, cuando Argentina estaba ganando por la mínima, el arquero sufrió un golpe que lo obligó a ser reemplazado por Leo Franco. Finalmente, Alemania empató el encuentro y se impuso en la tanda de penales: “A mí me llegó tarde, con 34 años, no lo había imaginado. Me sentí tan responsable que me quedó un sabor agridulce de la Selección“, sentenció en primera instancia al recordar su experiencia en su primera y única Copa del Mundo con la Albiceleste.

Abbondanzieri y su relato sobre el Mundial 2006. (Foto: archivo)

“Me lastimaron las críticas por la persona que soy. Me dolió que Diego Maradona no me creyera y hablara así. Yo no podía seguir. Cuando me lesionaron nadie me preguntó cuántos meses estuve parado en Getafe, que me había comprado”, agregó.

Por otra parte, recordó lo que fue el duelo ante los germanos: “Si yo no salía en el partido con Alemania, Argentina llegaba a la final como mínimo. No lo digo por Leo Franco, pero es que teníamos tanto tiempo con el Ratón Ayala y Heinze, una mística… Me pareció que cuando salí la defensa se atrasó y el equipo trató de proteger a Leo“, recordó.

“Me llevaron al vestuario y me hicieron un estudio rápido en el que no salió que me habían roto el intercostal, como un desgarro del músculo. Hubo una confusión ahí con Tucho Villani y es por eso que salió que no había nada en la imagen. Eso me molestó y dolió. Si no, yo no salgo ni en pedo”, concluyó.