Atento, Scaloni: el futbolista de Brasil que no se entrenó y podría ser baja ante Argentina

Este martes a las 21:00 en el Monumental se jugará una nueva edición del Clásico de las Américas entre la Selección argentina y la Selección de Brasil. El equipo de Lionel Scaloni, que viene de vencer a Uruguay en Montevideo por la mínima, necesita conseguir un punto para abrochar su pasaje al Mundial de 2026 a falta de cuatro jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas. Por su parte, la Verdeamarela llega entonado luego de derrotar agónicamente a Colombia por 2-1.

De cara al encuentro de este martes, la Albiceleste recuperará a Rodrigo De Paul aunque seguirá sin su capitán y as de espadas como lo es Lionel Andrés Messi. Sin embargo, en las últimas horas se conoció la noticia de que la selección pentacampeona del mundo podría sufrir una baja inesperada y que sería más que sensible, ya que se trata de una de sus figuras: Vinicius Junior.

Vinicius no se entrenó a la par, pero jugará ante Argentina. (Foto: archivo)

El crack del Real Madrid fue clave para que la Canarinha sumara tres puntos el pasado jueves ante los Cafeteros, ya que anotó el 2 a 1 en los minutos finales del partido, lo que desató la euforia en el estadio Mané Garrincha. Sin embargo, las preocupaciones comenzaron en Brasil cuando, en la práctica del sábado, Vini salió al campo pero no se puso los zapatos de fútbol.

De acuerdo con lo que se informa desde el país vecino, se había acordado con los preparadores físicos que el exfutbolista del Flamengo no haría un esfuerzo intenso durante los entrenamientos, debido a que había jugado bastante con el Merengue y no llegó en su mejor estado físico. Por otro lado, se confirma que el delantero estará presente el próximo martes en el Monumental, y que no hay riesgo de que se pierda el partido, aunque la realidad es que si no entrenó junto a sus compañeros es porque su condición física está al límite.

De Paul dejó en claro cuál es el clásico de Argentina

"El clásico es Argentina-Brasil. Ese es el clásico que mira todo el mundo, el clásico más importante de las selecciones", respondió el Motorcito sin pestañar cuando fue consultado luego del partido en el Ducó, donde disputó los 40 minutos. "Va a estar lindo el martes y vamos a tratar de disfrutarlo sobre todo", agregó.

Luego de no sumar minutos frente a Uruguay por una molestia, es probable que el jugador del Atlético de Madrid sí esté presente contra la Canarinha. "Siempre es una decisión del cuerpo técnico. Yo estoy a disposición y ojalá que el martes pueda estar ahí. Son los partidos más lindos y ya me tocó enfrentarlos varias veces", apuntó al respecto.