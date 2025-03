La curiosa revelación de Scaloni ante la pregunta de un periodista uruguayo sobre Messi: "Tengo más amigos..."

Lionel Scaloni siempre deja títulos llamativos en sus conferencias de prensa, y esta vez no fue la excepción. Luego del triunfazo de la Selección argentina frente a Uruguay por Eliminatorias, un periodista uruguayo le consultó sobre la preparación de Lionel Messi para el Mundial 2026 y deslizó con humor que, a pesar de ser uruguayo, había estado con Argentina en la cobertura del título en Qatar. Su comentario desató los aplausos en la sala de prensa, y la respuesta del entrenador no tardó en generar repercusión.

“Gracias por tus palabras. No tenés que tener vergüenza de ser uruguayo, yo tengo más amigos uruguayos que argentinos, mirá lo que te digo”, soltó Scaloni con una sonrisa. Su inesperada confesión generó sorpresa, aplausos y risas entre los presentes. Acto seguido, el DT empezó a enumerar algunos de sus amigos de la Celeste: “Saludo al Tata, a Nando Muslera, al Chori Castro... Si me pongo a nombrar a cada uno, no termino más”, comentó entre risas, antes de volver al eje de la consulta.

Scaloni dijo que "no le preocupa" la falta de partidos "fuertes" para Messi más allá del Mundial de Clubes y la Selección. Foto: archivo.

Con respecto a la pregunta inicial, el técnico de la Albiceleste despejó cualquier duda sobre el futuro de Messi y su falta de competencia en ligas de élite antes del Mundial 2026. “Sabemos que él es un chico que compite siempre, más allá de los rivales. El Mundial de Clubes es una buena oportunidad y después tiene los partidos con su club y con la Selección argentina, si va todo bien. No me preocupa para nada”, afirmó con tranquilidad.

El momento dejó en claro la relación especial que Scaloni mantiene con Uruguay, algo que ya se intuía desde su época como futbolista. En varias ocasiones, el DT ha destacado la garra y la pasión de los uruguayos por el fútbol, algo que admira y respeta. Su respuesta generó un clima distendido en la conferencia, combinando emoción y humor en partes iguales.

Finalmente, Scaloni cerró su intervención agradeciendo la consulta con un tono amigable: “Gracias a vos, Nicolás”, le dijo al periodista, en un desenlace que reflejó la buena onda entre el entrenador argentino y la prensa charrúa. Una anécdota más que confirma el estilo auténtico y sincero del DT campeón del mundo.