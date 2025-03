La bomba de Lorenzo, DT de Colombia, sobre el arbitraje en la derrota agónica ante Brasil: “Uno ve una especie de intención”

La Selección de Colombia sufrió un duro golpe en su visita a Brasil. Los hombres comandados por Néstor Lorenzo estuvieron a dos minutos de llevarse un valioso empate del Mané Garrincha, pero un gol de Vinicius Junior a los 98´ hizo que la cinco veces campeona del mundo ganara por 2-1 y se quedara con los tres puntos. De esta manera, los Cafeteros se ubican en la sexta posición de las Eliminatorias Sudamericanas con 19 unidades mientras que la Canarinha alcanzó el segundo lugar con 21 puntos.

Tras el partido, Lorenzo habló en conferencia de prensa y se mostró muy feliz por el partido que hicieron sus dirigidos, pero lamentó haberse ido con las manos vacías: “Desilusionado porque hicimos un gran partido y no nos llevamos nada otra vez, recibimos un gol muy temprano con un rival de mucho fuste. No es que entramos dormidos, en una pelota filtrada cometimos un error, no era una jugada tan peligrosa para cometer penal. Después encontramos el partido, los presionamos y metimos a Brasil en su campo, merecimos más, esto es así”, sentenció.

El lamento de Lorenzo por la derrota de Colombia ante Brasil. (Foto: archivo)

“Con jugadores como los brasileros, corres riesgo todo el partido, la verdad que fue por un rebote que descolocó a Vargas, el tema es que no es difícil darse cuenta que los jugadores brasileros tienen una capacidad individual impresionante, en el uno contra uno son muy rápidos, no dan referencia. Se hizo un esfuerzo muy grande entre la línea defensiva y la de volantes para no sufrir, pero se sabía que iban a generar situaciones, lo hacen en sus clubes, día a día, ganan partidos así, en jugadas aisladas, tienen esa capacidad”, destacó.

Las bombas de Lorenzo contra el arbitraje

Por otro lado, el DT disparó contra el arbitraje de Alexis Herrera, quien obvió faltas claras a favor de Colombia, y lanzó una bomba que dejó a todos boquiabiertos: “Me quedan muchas dudas con decisiones arbitrales que no se pueden comentar, uno ve una especie de intención, ha cobrado foules que no veía, le pasaban a la espalda de él, cuando veía un brasilero en el piso cobraba”, mencionó en primera instancia.

“Nunca vi un codazo que se sancione con amarilla, eso lo tienen que hablar ustedes (prensa). Queda felicitar a los muchachos por el partido que hicieron, compitieron al más alto nivel con jugadores extraordinarios, Brasil tiene jugadores claves, arriba son aviones, difíciles del contener y el equipo intentó sacar un buen resultado”, agregó.