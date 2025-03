El sincericidio de Verstappen tras quedar P2 en la sprint shootout del GP de China: "Ni siquiera deberíamos estar..."

Max will start on the front row for Saturday's Sprint in Shanghai uD83DuDC4F



A really tough session for Liam, but there are fresh opportunities to come tomorrow.



Result uD83CuDFC1 HAM, Max P2 uD83DuDC4F, PIA, LEC, RUS, NOR, ANT, TSU, ALB, STR. Liam P20.#F1 || #ChineseGP uD83CuDDE8uD83CuDDF3 pic.twitter.com/ffXMyd0s63