Video: la dura agresión de Gustavo Quinteros a un futbolista de Juventude

El entrenador argentino y campeón de la Liga Profesional 2024 con Vélez, Gustavo Quinteros, actualmente en Gremio de Porto Alegre, fue expulsado el pasado sábado en el partido de vuelta de las semifinales del Campeonato Gaúcho entre su equipo y Juventude, tras haber agredido a un futbolista rival.

En los minutos adicionales del segundo tiempo, y en el medio de un tumulto, Quinteros le pegó en la cara a Enio, delantero de Juventude. El futbolista intentó apartar al director técnico de la protesta, pero el exentrenador del Fortín reaccionó de mala manera y causó un revuelo importante.

La piña de Gustavo Quinteros a Enio

Segundos más tarde, el entrenador argentino recibió un golpe de Reginaldo que llegó en defensa de su compañero. Los involucrados terminaron expulsados. Tras el momento de locura, Quinteros le ofreció disculpas al jugador, pero, Anderson Daronco, árbitro del encuentro, expulsó al DT.

“Fui a hablar directamente con el árbitro. Me agarraron del brazo, traté de zafarme con él encima, me siguieron agarrando y volví a tirarlo, con más fuerza. No quise golpear a nadie. No me siento culpable de nada, mi intención nunca fue agredir a nadie”, sentenció en conferencia de prensa.

uD83DuDDE3? Fala, professor! Gustavo Quinteros explicou o lance da sua expulsão durante a confusão que se espalhou pelo campo após o gol do Grêmio. pic.twitter.com/asuhrS9WB1 — O Bairrista uD83EuDDC9 (@O_Bairrista) March 1, 2025

Sin embargo, a pesar de perder al miembro más importante de su cuerpo técnico, Gremio ganó el duelo por 3-2 en la tanda de tiros penales y pasó a la final del certamen. Además, el último remate de Juventude lo ejecutó Enio, el mismo futbolista que había protagonizado el escándalo con Quinteros, que abrió mucho el pie y su disparo su fue muy desviado.

De esta manera, el campeón de la Copa Libertadores 2017 disputará la final del Campeonato Gaúcho ante su clásico rival, el Internacional de Porto Alegre, que viene de dejar en el camino al Caxias de la Serie B tras ganarle en el global por 5-1 (2-0 en la ida y 3-1 en la vuelta).