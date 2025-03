La fuerte crítica contra Riquelme de un exdirigente que fue mano derecha de Ameal: "El gran problema es que ..."

La crisis deportiva de Boca, profundizada por la temprana eliminación en la Copa Libertadores, sigue generando ruido fuera de la cancha. Mientras el equipo de Fernando Gago busca recuperarse, en los pasillos del club las internas dirigenciales están al rojo vivo. Esta vez, el que rompió el silencio fue Martín Mendiguren, exdirigente cercano a Jorge Amor Ameal, quien cargó con dureza contra Juan Román Riquelme.

"En Boca hay una grieta enorme, incluso entre los hinchas. No te dejan manifestar”, aseguró en diálogo con Mundo Boca Radio. Además, cuestionó la falta de liderazgo fuera de la cancha: "El gran problema es que al club lo manejan Riquelme y su hermano (Cristian), no hay dirigentes que tomen decisiones. Román tiene que tener humildad y rodearse de gente que quiera lo mejor para Boca”.

En la previa al partido entre Boca y Central hablamos con @mmendiguren

, ex encargado de los Deportes Amateurs, quién opinó sobre el momento por el que está atravesando el club. uD83DuDDE3?" No estamos bien , en el club hay una grieta enorme. Es el momento de unirnos entre todos" uD83DuDC47 pic.twitter.com/PsSyZ63mru — Mundo Boca Radio/TV (@mundobocaradio) March 1, 2025

Mendiguren fue una pieza clave en la gestión de Ameal, a cargo del deporte amateur del club hasta 2023. Sin embargo, sus diferencias con la conducción de Riquelme lo alejaron. “Nosotros llegamos en 2019 para cambiar lo que estaba mal, pero ahora todo se desmadró”, aseguró.

También dejó en claro que su salida no fue casualidad: “A Riquelme le he dicho cosas y por eso no estoy más en la Comisión”. Y disparó contra el entorno del ídolo: “Hay un grupo de obsecuentes que le dice todo que sí y no le marca los errores. Así es muy difícil”.

¿Qué pasará con Riquelme en Boca?

El mandato de Riquelme como presidente se extiende hasta diciembre de 2027, cuando habrá nuevas elecciones. Su continuidad dependerá en gran parte de los resultados deportivos en los próximos años.

Desde que asumió como dirigente, Boca ganó seis títulos locales, pero sigue con la gran cuenta pendiente de la Copa Libertadores, donde su mejor actuación fue la final perdida en 2023 ante Fluminense.