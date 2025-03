Increíble: Cristiano Ronaldo no viajará con Al-Nassr a Irán porque podría recibir 99 latigazos

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se prepara para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la AFC, en el que enfrentará como visitante al Esteghlal de Irán. Fue llamativo que su máxima figura no estuviera entre los convocados, aunque más llamativa fue la razón.

Primero, ante la ausencia de Cristiano Ronaldo en el plantel del Al-Nassr, se especuló con una posible lesión, pero luego se supo que el ex Real Madrid y multicampeón de UEFA Champions League estaba en óptimas condiciones y que la decisión había sido del club. Es que Ronaldo, en caso de pisar Irán, podría ser castigado con adulterio por las leyes que rigen en el país.

CR7 lleva 24 goles en 28 partidos en lo que va de la temporada. (Foto: archivo)

En 2023, Cristiano estuvo en Teherán para un partido amistoso de su Al-Nassr ante Persépolis y conoció a la artista Fatemeh Hammami Nasrabadi, quien sufre una gran discapacidad y realiza retratos con sus pies. Como gesto de afecto y gratitud, el portugués le besó la frente, desconociendo las leyes iraníes.

Más allá de que Fatemeh Hammami Nasrabadi lo defendió en ese entonces, Cristiano cometió lo que en Irán consideran adulterio y que puede ser castigado con hasta 99 latigazos. Para evitar exponer al jugador, entonces, el Al-Nassr decidió preservarlo. Estará, seguramente, en el partido de vuelta, en Arabia Saudita, el próximo lunes 10 de marzo.

“Nadie tiene derecho a condenarlo cuando no tiene denuncia judicial. En primer lugar, él desconocía esta ley en Irán y, en segundo lugar, mi familia y yo no tenemos quejas, por lo que estos rumores y noticias son completamente rechazados”, había dicho la artista protagonista de la inusual situación, en apoyo hacia el portugués. “Es un personaje extremadamente profesional y ético que siempre se involucra en grandes asuntos de caridad, y me abrazó con amor y cariño”.