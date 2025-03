Gimnasia empató 0-0 y se trajo un buen punto de su visita a Estudiantes de Caseros

Gimnasia y Esgrima no pudo romper el cero y empató sin goles en su visita a Estudiantes de Caseros, por la fecha 4 de la Zona A de la Primera Nacional. En un partido con muchas interrupciones y pocas llegadas de peligro, ambos equipos quedaron igualados en la cima de la Zona A con 8 puntos, aunque el Lobo ahora deberá esperar el resultado de Colón, que juega más tarde ante Chaco For Ever.

El encuentro, disputado en el estadio Ciudad de Caseros con el arbitraje de Bruno Amiconi, fue intenso desde el arranque, con mucho roce y poco juego asociado. Apenas a los 3 minutos, el local sufrió la primera baja cuando Román Rodríguez tuvo que salir lesionado tras torcerse el tobillo en un choque con Nicolás Ferreyra.

Las pocas emociones de la primera parte llegaron en jugadas aisladas. A los 19', Jorge Correa exigió a Lautaro Petruchi, quien respondió con una gran atajada. Más tarde, a los 24', Hugo Silva probó de volea, pero su remate se fue desviado. La más clara fue para el local a los 40', cuando un cabezazo de un defensor del Lobo pegó en el travesaño y estuvo cerca de abrir el marcador.

En el complemento, la historia no cambió demasiado. Gimnasia tuvo una chance clara a los 39' con un tacazo de Mondino que casi termina en gol, pero la falta de efectividad fue un denominador común para ambos equipos. Además, el partido se tornó aún más friccionado, con un total de siete amonestados, cuatro para el local y tres para la visita.

Con este empate, el equipo de Ezequiel Medrán mantiene su invicto y sigue en lo más alto de la tabla, aunque con la incertidumbre de lo que pase con Colón. Si el Sabalero gana su partido, superará al Lobo en la tabla y lo relegará al segundo puesto.

