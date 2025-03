La interna en Red Bull que quedó expuesta tras el choque de Isack Hadjar: “Fue vergonzoso”

Red Bull vivió un fin de semana con altibajos en el primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1, en Melbourne, Australia. Max Verstappen obtuvo el 2º lugar en la carrera, detrás de Lando Norris, pero Liam Lawson decepcionó y terminó 15º. A su vez, en el segundo equipo de la marca de bebidas energizantes, Racing Bulls, Yuki Tsunoda tuvo un auspicioso fin de semana, pero el debutante Isack Hadjar chocó antes de comenzara la carrera: y eso desató un fuerte conflicto interno.

El joven Hadjar, de 20 años, el elegido para acompañar este año a Tsunoda en Racing Bulls, había tenido una positiva Qualy (11º), pero el día de la carrera en el circuito de Albert Park protagonizó un grave error: la lluvia le hizo perder el control de su auto en la vuelta de formación, antes del inicio de la carrera, y terminó chocando contra el muro: no pudo correr.

El accidente de Hadjar

El francés, que debutaba en la Fórmula 1, rompió el llanto y lamentó profundamente su equivocación: “Estoy avergonzado y apenado por el equipo. Me pasé, patiné demasiado y no pude salvarlo. Me estoy perdiendo una experiencia única”, declaró luego. Su angustia generó la empatía de muchos en el paddock como incluso el padre de Lewis Hamilton, Anthony, quien aseguró: “Sé lo difícil que es para estos jóvenes llegar a la Fórmula 1; la presión es enorme. Solo quería darle un abrazo”.

Pero no todos compartieron el sentimiento de Hamilton padre. Helmut Marko, asesor de Red Bull y uno de los rostros fuertes de la Máxima, mostró todo su enfado tras el accidente de Hadjar y lo destrozó en diálogo con ORF: “Dio un espectáculo emotivo, fue algo vergonzoso”, opinó.

Enseguida lo contradijeron otros pesos pesados de la escudería. Laurent Mekies, director de Racing Bulls, salió a respaldar a su piloto. “Tratamos de aislarlo de todo el ruido exterior”, declaró. Y luego fue Christian Horner, jefe de Red Bull, el equipo madre, quien se mostró en la vereda opuesta de Marko: “Fue desgarrador verlo así. A veces olvidamos que estos chicos son niños. Cuando analice el fin de semana, verá que hubo muchas cosas positivas. Le esperan días brillantes”, dijo, en apoyo a Hadjar.