La broma de José María Giménez sobre cómo va a marcar a Julián Álvarez en Uruguay-Argentina: "Voy a tratar de..."

A un par de días del esperado duelo entre Uruguay y Argentina por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas, el defensor José María Giménez habló sobre el enfrentamiento y bromeó sobre su marcación a Julián Álvarez, con quien comparte equipo en el Atlético de Madrid.

"Si me toca entrar, voy a tratar de no pegarle a Julián (Álvarez) porque lo necesitamos en el Atlético", dijo entre risas el zaguero uruguayo. Sin embargo, dejó en claro su compromiso con la Celeste: "La camiseta que toca defender se defiende con uñas y dientes. En la cancha no se mira la cara del rival", afirmó con determinación.

El análisis de Giménez sobre el duelo ante Argentina

Más allá de la broma, Giménez reconoció la dificultad del partido frente a la Scaloneta y elogió el nivel del equipo argentino. "Es un partido difícil, como son todos los encuentros de este calibre. Creo que estamos preparados para competir y lo vamos a hacer de la mejor manera posible… para nosotros esta fecha es muy importante", señaló el defensor del Atlético de Madrid.

Además, destacó la jerarquía del plantel argentino: "Los jugadores que tiene Argentina son de clase A. Es un partido complicado". Por último, Giménez hizo referencia a la intensidad con la que se vive este clásico sudamericano: "Los argentinos y los uruguayos tenemos la sangre caliente", expresó.

El choque entre Argentina y Uruguay se jugará este viernes 21 de marzo a las 20:30 (hora argentina) en el Estadio Centenario de Montevideo, en un partido clave para las Eliminatorias.