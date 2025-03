El sincericidio de Mac Allister cuando le preguntaron qué le gusta hacer en su tiempo libre: "Aparte del fútbol..."

La Selección argentina se prepara para una intensísima doble fecha de Eliminatorias, en la que deberá enfrentar a sus dos principales clásicos: primero a Uruguay como visitantes, este viernes desde las 20.30, y luego a Brasil el martes desde las 21.00 en el Monumental. En el medio, disputará un amistoso a beneficio para las víctimas del temporal de Bahía Blanca, el sábado en el Tomás Adolfo Ducó contra el Sub 20 de Diego Placente.

En esta semana previa a tan importantes compromisos, los jugadores aprovechan, como cada vez que vienen al país, para, en su tiempo libre, relajarse un poco. Alexis Mac Allister, uno de los mejores futbolistas argentinos de la actualidad y figura del mediocampo del Liverpool, brindó este miércoles una extensa y distendida entrevista en OLGA para el programa Soñé que Volaba de Migue Granados.

El sincericidio de Alexis Mac Allister

Uno de los momentos que más repercusión generó en redes sociales fue cuando le preguntaron qué otra cosa disfruta hacer en su día a día aparte del fútbol. "Rascármela...", respondió en seco y sin pelos en la lengua, generando la sorpresa de todos en la mesa y muchas risas. "Te juro, es fútbol, tirarme en el sillón, tomar mate... Tik Tok intento evitarlo", se explayó a continuación.

Luego, explicó cómo suele ser su rutina en su vida diaria aparte de los entrenamientos con su equipo: "Salgo de mi casa a las 9 de la mañana y vuelvo a las 16 o a las 17. Ahí ya ocupo gran parte del día en la que casi no puedo ver nada. Pero después, cuando llego a casa, me tiro en el sillón y me pongo a ver streaming", relató el ex Argentinos Juniors, Boca y Brighton.

Finalmente, se metieron brevemente en la cuestión deportiva y se refirió a lo que fue ganar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina: "Nunca imaginé que tener la copa en mis manos iba a significar lo que fue. Tenerla en manos fue como sentirse un Dios, un privilegiado. En el fútbol no hay nada más arriba de eso", confesó Mac Allister.