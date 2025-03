El futbolista de la Selección argentina al que Montiel vuelve "loco" para que juegue en River

La Selección argentina se prepara para una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Los dirigidos por Lionel Scaloni, líderes con 25 unidades y con posibilidad de clasificar a la próxima Copa del Mundo, se medirán ante Uruguay en Montevideo y Brasil en Buenos Aires. De cara a los dos partidos, el DT sufrió bajas sensibles como la de Gonzalo Montiel, Paulo Dybala, Lisandro Martínez o Giovani Lo Celso, pero la peor se confirmó el pasado lunes y es que Lionel Messi sufrió una molestia en su aductor izquierdo y no estará presente ante la Celeste y la Canarinha.

A pesar de la baja del capitán, el oriundo de Pujato contará con 26 futbolistas para ambos encuentros y es por ello que luego de la acción en el Viejo Continente el pasado fin de semana, los jugadores fueron llegando con el correr de los días para entrenar en el Predio de la AFA en Ezeiza. Quien arribó este martes por la mañana fue Exequiel Palacios, futbolista del Bayer Leverkusen.

Palacios reveló quién es el futbolista que lo vuelve loco para que regrese a River

El ex River habló con los medios presentes en el aeropuerto de Ezeiza y habló sobre el presente del Millonario, el sorteo de la Copa Libertadores y reveló que Montiel le insiste constantemente para que vuelva al club que lo vio nacer: “No seguí el sorteo de la Copa porque estaba viajando, pero todos saben que a River siempre le deseo lo mejor, tengo compañeros que están jugando en el equipo y siempre alentando. Hablé con Cachete cuando llegó y lo felicité porque volvió, pero me enteré que no iba a venir y le mando un abrazo grande. Montiel me volvió loco para que vuelva a River, ja”, sentenció.

Montiel y Palacios, a pesar de pertenecer a distintas categorías, compartieron gran parte de su formación en las divisiones inferiores de River. Además, ambos lograron destacarse en Primera casi al mismo tiempo y forjaron una gran amistad. Los dos fueron piezas clave en aquel equipo dirigido por Marcelo Gallardo que quedó en la historia tras conquistar la Copa Libertadores 2018 ante Boca en el Bernabéu.

También han coincidido en la Selección, siendo habituales en las convocatorias de Lionel Scaloni. Sin embargo, para los próximos encuentros frente a Uruguay y Brasil, solo el mediocampista estará presente, ya que Cachete se perderá la doble fecha debido a un desgarro sufrido el pasado fin de semana en el partido entre River y Deportivo Riestra.

Palacios habló sobre la ausencia de Messi

Por último, Palacios se refirió a la ausencia de Lionel Messi por una molestia en su aductor izquierdo: “Va a ser un clásico, lamentamos que no esté Leo, nuestro capitán y vamos a tratar de sacarlo adelante por él. Me enteré que no venía ayer y es muy triste que no esté nuestro capitán. Pensamos partido a partido, así nos lo marca nuestro entrenador, son partidos muy difíciles. Nos duele que no esté Leo porque es nuestro capitán, tenemos que hacerlo por él y por el equipo. El entrenador va a tener que buscar la herramienta para reemplazar a Leo, tenemos grandes jugadores”, lanzó.