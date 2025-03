La declaración con resignación del DT de Atlanta United tras el golazo de Messi: “Aun sabiendo que hablamos del mejor del mundo, es…”

Lionel Messi volvió a deleitar a todos los amantes del fútbol. El capitán de la Selección argentina convirtió un golazo en el triunfazo del Inter Miami por 2-1 en su visita al Atlanta United, equipo que los eliminó en los playoffs de la temporada 2024, por la cuarta fecha de la MLS. A pesar de que comenzaron perdiendo, las Garzas de Javier Mascherano siguen mostrando su mejor nivel futbolístico y tras el tanto de Emmanuel Latte Lath, Leo hizo una de sus maravillas.

El campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina estuvo atento, le robó la pelota a Bartosz Slisz, desparramó en el piso a Derrick Williams y la picó de maravilla y con un toque exquisito ante la salida de Brad Guzan, estampó el 1-1 parcial. Finalmente, Fafa Picault a los 88´, marcó el 2-1 final que le dio los tres puntos al cuadro de la Florida y que lo consolidan como líder de la Conferencia Este de la MLS con 10 puntos.

El golazo de Lionel Messi ante el Atlanta United

Tras el final del partido, Ronny Deila, entrenador del Atlanta United, habló en conferencia de prensa y se refirió a la obra de arte que hizo el 10: “Fue un partido parejo, pero las ocasiones de Inter Miami fueron más claras. Además, claro, cuando hablamos de Messi hablamos de uno de los mejores jugadores del mundo, quizá el mejor. Pero aun así; es increíble lo que hizo”. Y añadió: “El primer gol, perdimos el balón en una situación muy mala, el mejor jugador del mundo, y tienes un problema”.

Por su parte, Mascherano también habló en conferencia y llenó de elogios al astro rosarino: "El gol de Leo es un gol que solo él puede hacer. Es el mejor jugador de la historia. No se puede decir otra cosa. Un jugador con la capacidad de marcar los goles más bonitos que se puedan ver", lanzó.

Mascherano volvió a llenar de elogios a Messi. (Foto: archivo)

Por último, el Jefecito se refirió al gran presente que está atravesando su equipo, ya que no conoce la derrota en lo que va del año y está en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup: "Este es un torneo largo, y no estamos ni cerca del final. Soy de los que, solo porque empezamos, no creo que estemos acabados. Tenemos que estar alerta, no podemos relajarnos. Y, por supuesto, tenemos que disfrutar del momento, pero es solo el momento", concluyó.