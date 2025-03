Fue campeón con Boca, jugó con Riquelme y describió su rol como presidente: "Tuvo hhuevos y puso en juego su idolatría"

Tras el duro golpe en la Copa Libertadores, Boca cambió la cara y logró su sexta victoria al hilo en el torneo Apertura al golear por 4-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera. De esta manera, el equipo comandado por Fernando Gago es líder de la Zona A con 23 unidades y solo podría ser superado por Tigre, en caso de que derrote este lunes a Central Córdoba de Santiago del Estero en Victoria.

Este gran presente del club presidido por Juan Román Riquelme fue elogiado por un histórico jugador del fútbol argentino que pasó por 12 clubes, pero en el que más se destacó fue en el cuadro de la Ribera: Pablo Mouche, excompañero de JR10 y campeón con Boca del Apertura 2008, el Apertura 2011 y la Copa Argentina 2012, analizó el rol como presidente del ídolo xeneize.

Mouche y el rol de Riquelme como presidente

“No me esperé nunca a Riquelme como dirigente. Me sorprendió. Nunca pensé que podía estar ligado al fútbol, lo veía con un perfil bajo. Después podes estar de acuerdo o no de cómo haga su gestión pero es un paso riesgoso porque se la jugó. Tuvo los huevos y puso en juego su idolatría para conducir a Boca”, sentenció en diálogo con Dupla Técnica.

Por otra parte, el extremo que se retiró en septiembre del 2023 en Atlanta se refrió a la importancia de Julio César Falcioni en su carrera futbolística: “Falcioni fue uno de los mejores entrenadores de mi carrera porque me agarró en Boca donde estaba en un bache donde en 2010 no había tenido un buen año, no estaba bien futbolísticamente, no tenía continuidad y él cuando llegó hablamos y me dio mucha confianza, se la jugó por mí, me dio la camiseta y la confirmación que el puesto dependía de mí. Siempre se lo agradezco y no me cansó de repetirlo. Como entrenador tiene cosas muy buenas que comparto y otras que no tanto, hoy de más grande tengo otros conceptos. La verdad que me llevo lo mejor de él”, afirmó.

Mouche habló sobre si le hubiera gustado ser dirigido por Gallardo. (Foto: archivo)

Por último, cuando le consultaron si le hubiera gustado que Marcelo Gallardo lo dirija, el exfutbolista no dudó y lanzó: “Sí, obviamente. Cuando vos ves un técnico así tan ganador, que consiguió tanto y estuvo tanto tiempo en un club y siempre te va a atraer y me gustaría saber qué tiene o vivirlo de adentro, saber por qué es tan ganador, qué tiene, por qué es tan exigente. Estoy haciendo el curso de técnico y un tipo como Gallardo te llama. Me gustaría saber cómo analiza los partidos, cómo reacciona al post partido”.