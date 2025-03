El sentido mensaje de Messi tras confirmarse su ausencia ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias: "Desde acá voy a..."

Lionel Messi no jugará con la Selección argentina en la próxima doble fecha de Eliminatorias. Una molestia en el aductor lo dejó afuera de los partidos contra Uruguay y Brasil, un golpe duro para el equipo de Scaloni.

El rosarino sufrió la lesión en el duelo entre Inter Miami y Atlanta United. Aunque terminó jugando los 90 minutos, sintió la molestia tras un remate al arco y decidió no arriesgar su físico de cara a lo que viene.

El momento de la lesión de Messi

A través de sus redes sociales, Messi expresó su tristeza por no poder estar en los encuentros. "Como siempre, quería estar, pero una lesión no muy importante me obliga a parar un tiempo antes de volver a jugar", escribió el capitán.

En su mensaje, también dejó en claro su compromiso con el equipo: "Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más". La baja de Messi deja un hueco difícil de llenar en el ataque albiceleste.

El sentido posteo que compartió Lionel Messi tras confirmarse su ausencia ante Uruguay y Brasil.

Ahora se perderá los duelos ante Uruguay, rival al que le anotó seis goles en su carrera, y Brasil, uno de sus oponentes favoritos, con la misma cantidad de tantos. Su ausencia se siente aún más porque llegaba en gran nivel: en 11 partidos de este 2025 con Inter Miami, sumaba siete goles y cinco asistencias.

Con su ausencia confirmada, Scaloni deberá rearmar el equipo. Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen como la dupla ofensiva para enfrentar a Uruguay, mientras que Nicolás González podría sumarse al tridente en lugar del "10".

La probable formación de la Selección Argenitna ante Uruguay

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Pérez, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.