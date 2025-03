Luciano Benavides, en el Moto GP con MDZ: del piloto que admira a la diferencia con el Dakar

Luciano Benavides fue uno de los grandes protagonistas que tuvo esta temporada del Dakar en Medio Oriente dentro de la categoría motos. El argentino cerró una actuación importante al conseguir el cuarto puesto en la general y dos victorias a lo largo de todo el trayecto, concretando su mejor registro en la historia de la disciplina. Este domingo, el piloto de Red Bull KTM Factory Racing volvió a aparecer en escena en la gala del MotoGP de Santiago del Estero y habló en exclusiva con MDZ.

El salteño estuvo presente en el circuito de Termas de Río Hondo para observar este evento de primera línea y acompañar a sus compañeros de equipo: "Del Dakar al asfalto es un cambio importante, es bastante diferente. Estoy contento de poder estar, venir a disfrutar y acompañar con amigos y mi padre que me vino a ver".

Luciano Benavides, leyenda del Dakar, en exclusiva con MDZ

Benavides agregó: "Estuve hablando con Pedro Acosta y viendo a los pilotos de otros equipos, apoyando. No puedo decir mucho, más que desearle el mayor de los éxitos. Es un momento en el que uno tiene que estar concentrado, estar en la suya y ellos saben lo que hacen".

Además, el salteño no ocultó las ganas de poder compartir un momento con el multicampeón español, Marc Márquez: "Me gustaría sacarme una foto con Marc, siempre lo he admirado y tiene una gran historia de superación con las lesiones, más allá de lo que ganó con la moto. Es un poco parecido al ejemplo de Kevin (su hermano), entonces lo admiro mucho".

Luciano Benavides confesó su admiración por Marc Márquez. (Instagram)

Finalmente, Benavides hizo alusión a un momento emblemático que vivió en 2023: "Con Pecco Bagnaia me saqué una foto cuando salimos campeones del mundo los dos en la entrega de premios en Liverpool. No lo volví a ver después de eso, si lo veo, hablaremos unas palabras", cerró, a modo de deseo.