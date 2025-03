Guillermo Coria reveló que tuvo la posibilidad de jugar al fútbol en un grande del país: "Había quedado en un seleccionado para..."

Desde sus inicios en el tenis, siempre se supo que Guillermo Coria es hincha de River. Sus primeras muestras de su fanatismo por el Millonario quedaron en evidencia cuando celebraba sus triunfos imitando el clásico festejo de Marcelo Salas. Además, en la polémica serie de Copa Davis entre Argentina y Chile en 2001, que terminó con sillas volando y los partidos reprogramados a puertas cerradas, se lo vio vistiendo la camiseta del Millonario.

El Mago ha expresado en varias entrevistas su amor por el club de Núñez y, una vez retirado, se convirtió en un espectador frecuente en el estadio, algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Lo que pocos sabían es que en su infancia practicaba tanto fútbol como tenis y, al destacar en ambas disciplinas, tuvo que tomar la difícil decisión de optar por una de ellas.

El Mago Coria y su revelación previo a jugar al tenis

Además de ello, cuando practicaba fútbol, el excapitán de la Selección argentina reveló que tuvo la posibilidad de probarse en Boca, pero tomó la decisión de no ir a las prácticas por su amor al Millonario. Tras esto, el Mago decidió inclinarse por jugar al tenis y en una entrevista en Youtube junto a su hermano Federico Coria, contó cómo fue la historia.

“Paralelamente jugaba al fútbol y al tenis. Tenía la posibilidad de ir a probarme a Buenos Aires, había quedado en un seleccionado para ir a probarme a Boca y a otro club más, pero no fui a probarme, no iba a ir tampoco por mi fanatismo por River, porque ya de chiquitito era fanático enfermo y justo también había torneo de tenis, así que me incliné definitivamente por el tenis. Me terminé inclinando por el tenis porque es un deporte en el que dependían de mí los resultados”, sentenció.

Por otra parte, el Mago habló sobre el día que conoció a Diego Armando Maradona: “Con 12 años jugábamos el Sudamericano, tengo una foto con Maradona cuando Diego era técnico de Racing. Justo nosotros estábamos entrenando con Yayo Massa y David Nalbandian para el Sudamericano de Chile y Racing también entrenaba ahí y le pedimos de sacarnos una foto”, mencionó.