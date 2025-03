Marc Márquez: de su tiempo demoledor a la pelea con su hermano Alex

El MotoGP que se desarrolla en el autódromo de Termas de Río Hondo cerró su segunda jornada, en donde el gran protagonista fue Marc Márquez, que estiró su presente soñado, continúa imparable y es el candidato a quedarse con el primer puesto en la carrera de mañana. Este sábado, el español realizó un tiempo demoledor en la qualy y quebró su marca en el circuito, mientras que por la tarde peleó mano a mano con su hermano Álex, quien lo escoltó en la sprint.

El múltiple campeón avanza a paso firme en Santiago del Estero y no dejó dudas en cuanto a su actuación. Luego de once años, el piloto de Ducati volvió a hacer historia al romper su propio récord, el cual había establecido en 2014 con Honda, en donde registró 1m37.683s.

Marc Márquez rompió el registro del circuito. (Instagram)

Once años más tarde, Márquez completó el trazado en 1m36.917s y escribió una nueva página dorada, ya que también se quedó con la pole position. Sumado a ello, en la sprint que se llevó a cabo hace instantes, la pelea por el primer lugar se dio ni más ni menos que frente a su hermano Álex, a quien aventajó por un segundo, mientras que el italiano Francesco Bagnaia completó el podio a casi cuatro segundos del nacido en Cervera.

Al respecto de la pelea deportiva que vivió con su consanguíneo, Marc dijo: "Fue una victoria muy difícil porque Álex empujó muchísimo. La verdad tuvimos un ritmo asombroso porque hicimos muchas vueltas de 37 bajos. Trataba de apretar en algunas vueltas, pero veía que no aumentaba la diferencia con Álex. Él es muy constante y sabía que no me podía equivocar".

Álex Márquez tuvo una destacada actuación y escoltó a su hermano. (Instagram)

Además, Álex Márquez acotó: "Fue una carrera súper linda, presioné a Marc todo lo que pude. Quería estar ahí, estar cerca y al final abandoné la presión porque tenía una gran ventaja con respecto a Pecco (Bagnaia) y ya no podía alcanzar a Marc. Vamos a tratar de ser inteligentes en la carrera de mañana".