La fuerte crítica del presidente del Atlético Madrid al VAR tras el penal anuado a Julián: "Es una herramienta que..."

A pesar de que ya pasaron tres días, la eliminación del Atlético Madrid en la Champions League sigue generando repercusiones. La gran polémica por el penal anulado a Julián Álvarez encendió los ánimos y, esta vez, fue Enrique Cerezo, presidente del club, quien lanzó munición pesada contra el VAR.

"Hasta el miércoles, peleábamos por todo: Champions, Copa del Rey y Liga. Pero apareció esta herramienta terrorífica, que no vale para nada más que para perjudicar equipos, y nos truncaron una de las máximas ilusiones que teníamos", soltó el dirigente en diálogo con El Pelotazo de Telemundo Deportes.

La durísima crítica de Cerezo al VAR

El penal de Julián, que primero fue cobrado y luego anulado tras la revisión del VAR, despertó el enojo de todo el entorno colchonero. Sin embargo, el titular del Atleti siempre se mostró crítico del sistema. "Lo he dicho siempre, no critico al VAR por el error del otro día. No sé dónde vieron que el balón tocaba dos veces en la misma pierna de un jugador. Todos creíamos que el VAR llegó para que el fútbol sea más justo, pero creo que se ha traído para que sea más injusto", agregó Cerezo.

Desde el Atlético también apuntaron contra la UEFA por demorar más de 15 horas en emitir un comunicado explicando la decisión arbitral. "Si estaban tan seguros, lo tendrían que haber publicado en el momento", cuestionaron. Según el informe oficial, Julián Álvarez tocó el balón dos veces en la ejecución, lo que invalidó la acción. Sin embargo, las imágenes siguen generando debate.

El video que publicó la UEFA

A pesar del enojo, Cerezo buscó dar vuelta la página y enfocarse en lo que viene: "El resultado es inamovible. Ahora hay que pensar en el Barcelona, tenemos dos partidos clave contra ellos para llegar a la final de la Copa del Rey".

El Atlético Madrid sigue digiriendo un golpe durísimo y, más allá de las críticas, la bronca con el VAR parece no tener fin.