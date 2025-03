MotoGP: cómo le fue a Valentín Perrone en la FP1 del GP de Termas de Río Hondo

Termas de Río Hondo, 14 marzo (NA) -- El hispano-argentino Valentín Perrone, de Red Bull, terminó en el undécimo puesto en la primera práctica libre del Moto 3 en las Termas del Río Hondo con un tiempo de 1:59.229. El español David Muñoz, compitiendo para Boé Motorsports, se quedó con el primer lugar con un tiempo de 1:57.363.

El piloto aprovechó las condiciones mixtas para marcar la mejor vuelta de la sesión, realizando su vuelta rápida al final. El segundo lugar fue para Jose Antonio Rueda (Red Bull) y el podio lo completó David Almansa, había liderado la tabla de tiempos durante la mayor parte de la práctica, pero no pudo igualar el ritmo final de Rueda y Muñoz.

¡HOLA, ARGENTINA! Valentín #Perrone está dando sus primeras vueltas como piloto de #Moto3 en #Termas. En casa todo es mejor, ¿no? uD83CuDFC1uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83EuDD29 pic.twitter.com/uEKWq82Lfl — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) March 14, 2025

En diálogo con ESPN, Perrone, que finalizó en el undecimo lugar, declaró que se sintió bien corriendo en el circuito de las Termas de Río Hondo: "Bueno, me sentí muy bien. Ahora estamos charlando que necesitaba ver un poco de los otros pilotos, sobre todo de los rápidos como Rueda y aprender, porque al principio salí a ver como se comporta la pista, como se comporta la moto y como va un poco, a la espera de ver algún movimiento raro".

"Se ve que tiene mucha grip la pista. Me gusta, me siento cómodo. Entonces seguir progresando, todavía me falta un poco aprender de las líneas y seguir progresando en mi mismo. Por lo otro, bastante bien", destacó el hispano-argentino. Por otro lado, dejó en claro que es lo que más le gusta, hasta el momento, de esta pista: "Me gusta mucho, sobre todo, el sector uno y el sector tres son muy bonitos". Perrone volverá a correr en la segunda práctica libre a las 13.15.

Fuente: NA