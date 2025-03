A Rodrigo Rey y Gabriel Arias les preguntaron quién es el mejor arquero de la liga: la divertida respuesta

Este domingo, por la fecha 10 del Apertura de la Liga Profesional, se jugará una nueva edición del clásico de Avellaneda en el Libertadores de América, para el que ambos contendientes llegan con realidades bastante distintas. Independiente, por un lado, está puntero en la Zona B y se ilusiona con volver a ser campeón de Primera División después de 23 años. Racing, por el otro, acumula 4 derrotas consecutivas y se encuentra fuera de la zona de clasificación a los Playoffs.

Este jueves, a falta de tres días para este trascendental duelo, se llevó a cabo la conferencia de prensa protocolar en las instalaciones de la AFA, como se realiza siempre en la previa de los distintos clásicos. Los elegidos para representar a sus respectivos equipos fueron los arqueros, quienes además son capitanes: Rodrigo Rey y Gabriel Arias. Lejos de la atmósfera de tensión que suele darse en este tipo de encuentros, hubo un ambiente de cordialidad y complicidad entre ambos.

Rey y Arias eligieron al mejor arquero del fútbol argentino

Esto permitió que se diera un divertido intercambio en medio de la rueda, cuando les pidieron que eligieran al mejor guardameta del fútbol argentino. Entre risas, el 1 del Rojo se dirigió al de la Academia: "Ya fue, yo te digo a vos, vos me decís a mí...", le propuso. "O vamos con Franco Armani...", le contestó inmediatamente con un tono pícaro. Llegados a un "acuerdo", se volvieron al periodista y respondieron al unísono: "Armani, le tiramos la responsabilidad a él".

Rey y Arias "eligieron" a Armani como el mejor arquero del fútbol argentino. (Foto: River Plate)

Por otro lado, respecto del duelo del domingo, Rey habló sobre el favoritismo de Independiente: "No nos paramos nunca en un lugar de creernos más que el otro. Los partidos hay que tomarlos con seriedad, se juegan y se definen en la cancha y no antes", advirtió. Y aseguró, al ser consultado, en que no piensan en que pueden comprometer a su eterno rival con la clasificación: "Pensamos en ganar por nosotros, no por lo que signifique para Racing. Ganar un clásico sería un envión anímico. Y hay que hacer méritos para que eso pase", apuntó.

"Coincido con Rodri, estos son partidos diferentes. Va a ser un duelo importante porque no tenemos que perder pisada para estar entre los primeros ocho", señaló en el mismo sentido Arias. Y concluyó respecto de la complicada situación en la que se encuentra su equipo en la tabla: "Son tres puntos muy importantes y sabemos que lograrlos nos puede dar un envión. En este torneo ganás tres partidos y ya estás en zona de clasificación".