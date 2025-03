La sorpresiva revelación de Ancelotti sobre la tanda de penales ante el Atlético de Madrid: "Queríamos meter a..."

Al igual que en 2014, 2015, 2016 y 2017, el Real Madrid volvió a vencer al Atlético de Madrid en la Champions League. El conjunto de Carlo Ancelotti no hizo pie en su visita al Cívitas Metropolitano y cayó 1-0 en los 120 minutos, pero tras el 2-1 en la ida, la llave se definió en la tanda de penales. Allí, el máximo ganador del certamen mostró su jerarquía y se impuso por 4-2 gracias a los goles de Mbappé, Bellingham, Valverde y Rüdiger. De esta manera, el vigente campeón se enfrentará al Arsenal de Mikel Arteta en los cuartos de final.

En el transcurso del partido no hubo polémicas y ninguna jugada dudosa, pero en la tanda desde los 12 pasos, Julián Álvarez marcó su penal tras haberse resbalado. Sin embargo, tras la revisión del VAR, Szymon Marciniak anuló el tanto del delantero argentino por doble toque. Esto generó mucha bronca en el lado del Colchonero y del propio Cholo Simeone. No obstante, tras el video publicado por la UEFA se puede ver claramente como la Araña toca dos veces el balón antes de que ingrese al arco.

Uno de los que se refirió al tema fue Ancelotti, técnico del Madrid, quien dio su opinión al respecto y lanzó: Yo creo que ya lo habían detectado. Cuando nos hemos dado nosotros cuenta de esta duda, ya lo habían detectado desde el VAR. Yo no me he dado cuenta de esto. Lo he visto y me parece que toca con el pie izquierdo el segundo toque”.

Ancelotti y su revelación sobre el quinto penal de la serie. (Foto: archivo)

Por otro lado, el técnico con más Champions en su vitrina personal explicó cómo fue su decisión a la hora de elegir a los cinco futbolistas que iban a patear en la tanda: "Tienes que elegir los más fríos posibles. Sigo pensando que es una lotería, que es cara o cruz. Hoy nos ha tocado cara. El Atlético sale de esta competición con la cabeza muy alta porque ha jugado a buen nivel”, consideró el experimentado italiano.

Además, reveló que el quinto penal no lo iba a lanzar el marcador central alemán sino que Endrick, quien había ingresado hace unos minutos por Vinicius, era el designado: "Queríamos meter a Endrick como quinto lanzador, pero hemos pensado que Rüdiger era más frío. Lo hemos hablado, le he dicho a Endrick que iba a tirar el quinto y no le he visto muy feliz y le he dicho 'espera, espera'".