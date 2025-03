La llamativa frase de Ramón Díaz tras la sorpresiva eliminación de Corinthians de la Libertadores: “Va a servir para…”

Tras la eliminación de Boca ante Alianza Lima en la fase 2, un nuevo histórico y campeón del certamen también se despidió de la Copa Libertadores. El Corinthians de Ramón Díaz, semifinalista de la Copa Sudamericana 2024, quedó eliminado a manos del Barcelona de Guayaquil luego de ganar 2-0 en el Neo Química Arena, pero tras caer por 3-0 en la ida, los dirigidos por el argentino volverán a disputar el segundo certamen continental.

De esta manera y tras una gran remontada en el Brasileiraro de la pasada temporada, el Timao tendrá que conformarse y volver a disputar la Sudamericana, con el principal objetivo de alzarse con el trofeo. Por su parte, los dirigidos por Segundo Castillo, que sufrieron de más para clasificar a la siguiente instancia, volverán a jugar la fase de grupos y se podrían enfrentar a equipos de la talla como River, Palmeiras, Flamengo o Botafogo.

Tras la durísima eliminación ante el conjunto ecuatoriano, Ramón salió a hablar en conferencia de prensa y se mostró orgulloso del partido que hicieron sus dirigidos, haciendo énfasis en la figura del Timao, Memphis Depay: “El equipo me parece que tiene una evolución muy grande y va creciendo. Por ahí encontramos alguna dificultad de entrar en el juego asociado y en la definición, pero realmente está siendo protagonista. Nosotros, los hinchas y los dirigentes están contentos de la presentación de Memphis y de todo lo que está pasando. Lamentablemente hoy estamos dolidos porque no pudimos clasificar, pero hoy el equipo entregó la vida y dejó todo sabiendo que el domingo tenemos un partido más que importante y hoy dieron el máximo de su capacidad ganando el partido a pesar de no haber convertido tres goles. De todas formas el equipo sigue siendo protagonista y espero que el domingo lo seamos”, lanzó.

La llamativa frase de Ramón Díaz luego de la eliminación

Por otro lado, el DT lanzó una llamativa frase a modo de reflexión para sus dirigidos y toda la hinchada del conjunto paulista: “Es una lástima que Corinthians por ser un equipo grande no juegue la Copa Libertadores, porque si ves el club y la hinchada que tiene es una lástima que no sea partícipe del torneo. Pero esto le va a servir de experiencia al club, a nosotros, a los jugadores, a todo el mundo para que cada partido que se juega a nivel internacional es completamente distinto a lo que jugamos acá. Principalmente de visitante y en el partido de ida no jugaron Martínez, Carrillo y Daniele, y estos son jugadores de mucha jerarquía que nos faltaron y por ahí el equipo lo sintió”, sentenció.

“Lo que pasó tiene que servir de experiencia para todos. Esto tiene que hacer crecer al club, a los hinchas, a nosotros, a los jugadores. La Libertadores es muy dura y difícil, por eso estamos dolidos, ya que teníamos chances de acceder a la fase de grupos”, concluyó.