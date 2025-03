La firme reacción del presidente de Vélez a las bombas de Valentín Gómez: “Lo que dijo amerita a una…”

“Sinceramente, creo que no estaba al 100% para jugar. Me pidió Marcelo (Bravo) en la semana si estaba listo, le dije que sí, que iba a intentar hasta donde podía desde un lugar en el que me venía entrenando… es verdad lo que se dijo que estuve entrenando en una plaza. Eso también es culpa de la dirigencia de Vélez. Si bien el primer responsable es Foster (Gillet), obviamente, no les costaba nada mandarme un permiso para entrenar a contra turno. Me tuvieron 10 días llorando en una habitación sin poder entrenar”, fue lo que dijo Valentín Gómez luego del necesario triunfo de Vélez por la mínima ante San Martín de San Juan.

El marcador central de 21 años, figura del equipo campeón de la Liga Profesional 2024, tenía todo acordado para irse a jugar al Udinese de Italia, ya que Foster Gillett le compró su pase. Sin embargo, el magnate estadounidense nunca apareció con el dinero y desde la dirigencia del Fortín dieron por caído su acuerdo y le exigieron al joven futbolista que debía regresar a la Villa Olímpica para ponerse a tiro y volver a formar parte del once titular. Finalmente, el pasado lunes, volvió a entrenar a la par de sus compañeros luego de estar días y horas entrenando en un plaza en Italia, y a pesar de que no estaba en las mejores condiciones físicas fue titular ante el Santo Sanjuanino y demostró toda su calidad al ser elegido como la figura de la tarde noche en Liniers.

La firme reacción de Berlanga tras los dichos de Valentín Gómez

Sin embargo, esas declaraciones no gustaron mucho puertas adentro y quién salió a hablar sobre las polémicas declaraciones del joven futbolista fue Fabián Berlanga, presidente de la institución de Liniers, quien mostró una firme reacción tras lo sucedido: “Es un chico de 21 años que está enojado. Por ahí no sabe toda la verdad de lo que pasó y le han ocultado cosas. Se la tiene que agarrar con alguien y se la agarra con nosotros”, sentenció en diálogo con el programa Closs Sport en Radio Splendid.

“No hablamos con Valentín porque todavía sigue todo muy caliente y preferimos dejar que él se exprese tranquilamente y cada uno sabrá lo que dice”, agregó, dejando en claro que las aguas aún siguen muy caldeadas.

Por otra parte, el presidente del Fortín apuntó a la manera en la que el futbolista decidió hacer su reclamo: "Hoy, lamentablemente, las nuevas generaciones tienen otra forma de manejarse y otros códigos. Lo que dijo amerita a una reunión el día que quiera. Si no la quiere tener, no la vamos a tener. Me gustaría que su entorno diga las cosas como fueron", lanzó.

Las bombas de Valentín Gómez a la dirigencia de Vélez

Además de lo antes mencionado, el defensor no se quedó atrás y disparó por las pésimas condiciones en las que se encuentra la Villa Olímpica: “Desde ese lado, un poco con bronca también porque nosotros después damos la cara y somos los responsables del mal momento que vivimos, pero las condiciones en las cuales entrenamos no son óptimas, la cancha no está en el mejor estado, el vestuario hay que remodelarlo”, sentenció.

“Hay que hacer muchas cosas para que Vélez siga siendo lo que es, un gran club. Para que te des una idea, los grandes tuvieron que comprar 32 ventiladores para que podamos dormir la siesta y podamos descansar tranquilos en la concentración. El gimnasio que tenemos no es apto para un equipo de Primera. Estaría bueno que ellos muestren su parte de la responsabilidad”, concluyó.