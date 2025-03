Chilavert liquidó a Guillermo Barros Schelotto tras ser elegido como nuevo DT de Vélez: "Trabaja mal, no es..."

La llegada de Guillermo Barros Schelotto a Vélez Sarsfield ha generado un gran revuelo en el fútbol argentino, ya que regresa al campeonato local tras 6 años luego de su salida de Boca en 2019. Hay grandes expectativas puestas en él y también esperanzas de los hinchas de que pueda revertir la difícil situación en la que se encuentra el equipo tras el pésimo arranque de temporada bajo las órdenes de Sebastián Domínguez.

Sin embargo, no todo Liniers lo recibe con los brazos abiertos. Es que nada menos que José Luis Chilavert, uno de los máximos ídolos del Fortín y una auténtica institución para el club, se ha expresado en las últimas horas en contra de la designación del Mellizo, recordando su paso fallido por la Selección paraguaya entre 2021 y 2023. Allí fue despedido después de 17 partidos, en los que acumuló 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas.

El palazo de Chilavert a Guillermo Barros Schelotto

"Ellos (Guillermo y Gustavo) estuvieron en Paraguay y no trabajaron. Yo los conozco a la perfección", apuntó el histórico exarquero guaraní este miércoles en diálogo con Fernando Niembro por la señal de Picado TV. "No están el día a día con los jugadores ni con el sistema que utilizan. Trabaja mal, no es lo que Vélez necesita", se explayó al respecto.

"A mí no me caen mal, los directivos son los que manejan. Yo digo que no trabajan y no son profesionales que puedan estar al frente de Vélez, nada más", insistió acerca de Barros Schelotto el Bulldog, quien nunca temió dar opiniones polémicas y confrontativas (más bien, todo lo contrario), con la espalda que le da el haberlo ganado todo con el buzo del cuadro de la V Azulada.

En ese sentido, señaló a quién le hubiera gustado como nuevo DT: "Me hubiera encantado que le den la oportunidad a un campeón del mundo con Vélez como Omar Asad, Víctor Sotomayor o Carlos Compagnucci". Igualmente, tomó recaudos: "Con Gustavo Quinteros, que no era del riñón, salió bien y con Sebastián Domínguez salió mal, que era también de Vélez. Son Fabián Berlanga (presidente del club) y Augusto Costa (vicepresidente) los que buscan", sentenció Chilavert.