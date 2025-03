A Chilavert le preguntaron quién es más grande entre Boca y River y no dudó: “Es…”

Cada opinión de José Luis Félix Chilavert suele convertirse en noticia porque el paraguayo habla sin filtro de temas ante los que otros dudan o hasta se asustan. Esta vez, el exarquero de 59 años, que en las últimas horas destruyó a Guillermo Barros Schelotto, no eludió la pregunta y eligió entre Boca y River.

“Qué equipo es más grande con José Luis Chilavert”, escribió el youtuber Ezzequiel junto al video de Chila respondiendo preguntas a modo de ping-pong. “Boca”, contestó de forma contundente el paraguayo ante la primera pregunta: cuál era más grande entre Boca y River.

El Xeneize no fue el único al que eligió Chilavert, que también fue sometido a otros debates dentro del fútbol argentino. Entre Racing y San Lorenzo, consideró más grande al Ciclón y entre Rosario Central y Newell’s Old Boys se quedó con el Canalla. Sobre clubes del exterior, consideró más grande a Cerro Porteño, Peñarol y São Paulo, que a Olimpia, Nacional y Palmeiras, respectivamente.

Otra elección que fue viral, además de la respuesta al debate “Boca o River”, fue la que tuvo como protagonista al club en que dejó huella. “Estudiantes de La Plata o Vélez”, le preguntó Ezzequiel, y, evidentemente, Chilavert, que ganó 9 títulos en diez años en el Fortín, incluidas una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental en 1994, no dudó: “Vélez”, contestó.

Chilavert, durísimo contra los Barros Schelotto

El paraguayo, leyenda de Vélez, fue tajante a la hora de referirse a la llegada de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto a la dirección técnica de los de Liniers: “No tienen nivel, autoridad ni capacidad para estar al frente de Vélez. Conozco a la perfección que no trabajaban en Paraguay, por eso lo digo. No es que me comentaron o me enteré por un chisme. No me caen mal, solo digo que no trabajan y no son profesionales aptos para estar al frente de Vélez”, opinó.