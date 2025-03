Marc Márquez, la adrenalina del MotoGP en Santiago del Estero y más: “Para mí, Messi es..."

El Gran Premio de Argentina de MotoGP, que se disputará el próximo domingo en Santiago del Estero, tendrá como protagonista a Marc Márquez, quien en la previa brindó una conferencia de prensa en Buenos Aires junto al equipo Ducati. En un evento en el que no faltó la emoción, el español compartió con los fanáticos sus expectativas para la competencia, sus sensaciones sobre el regreso al circuito de Termas de Río Hondo y la conexión especial que siente con los aficionados argentinos, quienes demuestran una gran pasión por el deporte motor.

El piloto llega al país con una gran dosis de confianza, luego de haberse coronado en el primer lugar en el Gran Premio de Tailandia. A pesar de la reciente victoria, Márquez tiene la mirada puesta en lo que vendrá. Con esa energía y competitividad que lo caracterizan, el ocho veces campeón mundial dejó en claro que las expectativas para el fin de semana son altas: “Si mezclas italiano, español y argentino, te da una bomba latina. Ducati nunca ha ganado aquí, así que veremos si este año podemos lograrlo. Entre Pecco (Bagnaia, su compañero de equipo) y yo, por supuesto, intentaremos estar en la pelea”, dijo.

El circuito de Termas de Río Hondo tiene un gran significado para el español, ya que cuenta con un historial destacado, aunque en las últimas temporadas no pudo competir allí debido a diversas lesiones. Sin embargo, con la llegada de 2025, se siente listo para enfrentar el reto y aprovechar al máximo las oportunidades que le brinda esta pista. Sin ocultar su entusiasmo, destacó: “Termas es un circuito que me gusta, hace cinco años que no he podido competir aquí por las distintas dificultades. He tenido una carrera personal estos últimos años que ha sido una montaña rusa. Aposté y ahora estoy en el mejor equipo, con la mejor gente, la mejor moto y está en mis manos lograr un buen resultado en esta fecha”. Con esa convicción, Márquez se prepara para encarar el desafío con toda la energía de quien sabe lo que es superar dificultades.

Marc Márquez brindó una conferencia en Buenos Aires antes del GP de Argentina. (Foto: @ducaticorse)

Otro aspecto que la Hormiga compartió en la conferencia fue cómo la experiencia le permitió afrontar la competencia de manera distinta, lo que lo llevó a adoptar una visión más madura y calculada. Esta evolución se refleja tanto en su estilo de conducción como en su enfoque hacia los desafíos. En MotoGP, la rivalidad entre compañeros de equipo es una de las dinámicas más intensas. Aunque comparten la misma moto y recursos, las habilidades personales marcan la diferencia. En el caso de Marc Márquez y su compañero, Pecco Bagnaia, la disputa interna es aún más fuerte, ya que ambos luchan por el mismo objetivo: el título mundial. Así lo expresó el oriundo de Cervera, quien ve la rivalidad desde una perspectiva desigual a cuando comenzó su carrera: “Estas situaciones se encaran de manera muy distinta cuando tienes 32 años, como ahora, a diferencia de cuando tenías 20. Cuando eres más joven, vas por todo, sea de un color u otro. Pero, de adulto, entiendes muchas cosas o tienes un punto de vista diferente. Y es ahí donde sabemos los dos, con mi compañero, que tenemos que pintar el título mundial de rojo a fin de año. Lógicamente, yo quiero pintarlo rojo 93 (el número de Márquez) y él quiere pintarlo rojo 63 (Pecco Bagnaia). Cada uno en la pista hará su esfuerzo para cumplir con sus objetivos, sin perder el respeto mutuo, con el fin de continuar trabajando y colaborando juntos en los próximos años”.

Marc Márquez llegó a la Argentina con la mentalidad puesta en seguir trabajando para lograr sus objetivos. La temporada está en sus primeras etapas, y el piloto mantiene el foco en el presente, como él mismo señaló: “Hemos empezado bien el mundial, pero también quedan 21 posibilidades más, por eso seguimos esforzándonos. Me encontré con un equipo competitivo, el mejor de los últimos cinco años, pero también muy humano y unido, lo cual es fundamental para afrontar los momentos difíciles que se presentarán a lo largo de la temporada”.

Qué significa correr en Argentina y su idolatría por Messi

En cuanto a la relación con los fanáticos argentinos, el piloto recordó lo especial que es competir acá. La conexión con la gente y la pasión por el deporte motor siempre fueron un factor importante para él. En sus palabras: “Correr en Argentina es uno de los lugares donde me siento más parecido a correr en España. Siento que la afición tiene algo. Los españoles tenemos una debilidad por los argentinos, tal como los argentinos la tienen por los españoles. Nos sentimos muy unidos y es un circuito que siempre se me ha dado muy bien. El balance en el país es positivo y es una de las pistas a las que he querido volver, puesto que no se ha podido el año pasado. Es de esos GP que tenía ganas de venir, intentaremos disfrutar el fin de semana y esperamos una gran afición en Termas”.

Marc Márquez recibió una camiseta de la Selección argentina con su histórico número 93. (Foto: Azul Berasategui)

Márquez también aprovechó la ocasión para expresar, con una admiración palpable, su inmenso respeto por Lionel Messi, a quien considera mucho más que un ídolo. Con palabras cargadas de emoción, dijo: “Para mí, Messi es Dios. No solo por su increíble talento, sino por cómo gestionó su vida deportiva y personal”. Para el ocho veces campeón mundial, el 10 es un símbolo de perseverancia y grandeza, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, donde su actitud y valores lo convierten en un verdadero modelo a seguir. Su impacto va más allá del fútbol e influye a todos aquellos que buscan trascender con esfuerzo, disciplina y humildad. Por otro lado, el español también mencionó que otro de sus grandes ídolos es el tenista Rafael Nadal, cuya trayectoria y logros continúan siendo una fuente de inspiración para él y para tantos otros seguidores.

A lo largo de los años, Marc Márquez demostró que, más allá de los títulos y las victorias, lo que realmente lo moviliza es su amor por el motociclismo y su compromiso con el equipo. En este 2025, su camino hacia el campeonato sigue siendo una aventura llena de desafíos, pero también de motivación e ilusión roja. El Gran Premio de Argentina del próximo domingo será otra oportunidad para que el N°93 entregue todo en la pista, con la esperanza de volver a emocionar a los fanáticos y la certeza de que el verdadero premio es compartir su pasión con quienes siempre lo han apoyado.