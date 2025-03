La chicana del Cholo Simeone a los periodistas tras el penal anulado a Julián Álvarez: "Que levante la mano..."

Atlético Madrid quedó afuera de la Champions League a manos del Real Madrid y la gran polémica de la noche fue el penal anulado a Julián Álvarez en la tanda. Diego Simeone, fiel a su estilo, primero aceptó la decisión del VAR, pero luego, en conferencia de prensa, dejó en claro su malestar con una chicana que expuso la falta de certezas sobre la jugada.

Sobre la jugada de la controversia, fue claro: "Aparentemente, recién acabo de ver la imagen del penal. El árbitro dice que cuando Julián pisa el punto del penal y patea, toca la pelota con el apoyo, pero la pelota no se mueve".

Luego, en tono irónico, pidió a los periodistas presentes que levanten la mano si vieron claro el doble toque en las repeticiones. Ante la falta de respuesta, Simeone sonrió y remató: "Quiero creer que en el VAR habrán visto que la tocó".

Qué dijo el Cholo Simeone sobre el penal anulado a Julián

"Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó?", preguntó el Cholo. Y fue más allá: "Si tenés miedo, no hables. Cualquiera de los que está presente que levante la mano a ver quién vio que la tocó dos veces. ¿Quién? Levanten la mano… No la levanta nadie. Listo".

Antes de retirarse de la conferencia, volvió a remarcarlo: "No levantó nadie la mano, eh...".

El orgullo del Cholo pese a la eliminación

Más allá de la bronca por la eliminación, Simeone valoró el esfuerzo de su equipo: "Este equipo dio todo y se merecía el aplauso. Fue un partido muy bien controlado, no tuvimos la precisión necesaria en el final de jugada. Ellos tuvieron la posesión, pero no llegaron".

Sobre la maldición del Atlético contra el Real Madrid en Champions, fue contundente: "No le hemos podido ganar en Champions al Real Madrid, pero que la pasaron mal todas las veces... Seguro que se van a acordar de nosotros".

Ahora, el Atlético Madrid deberá enfocarse en la recta final de LaLiga, donde pelea el título con Real Madrid y Barcelona. Además, tendrá la semifinal de vuelta de la Copa del Rey ante el conjunto culé, tras el vibrante empate 4-4 en la ida.