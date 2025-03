Berti, en problemas: ¿cómo arma el mediocampo para visitar a Huracán?

La gran victoria de Independiente Rivadavia ante Unión de Santa Fe ya quedó en el pasado. Con tiempos violentos, el torneo Apertura de Primera División no espera. Por eso, ahora la mira ya se perfila para la próxima parada: la visita a Huracán en Parque de los Patricios,

Pensando en el armado del once, Alfredo Berti tiene un problema que no lo deja y tranquilo, obligándolo a meter mano una vez más en la pizarra titular. Es que Luciano Gómez no llegará a recuperarse del desgarro, y además, sufrió la expulsión de Mauricio Cardillo, quien deberá purgar una fecha de suspensión ante el Globo.

Sequeira, número puesto en la mitad.

En ese contexto, el entrenador le prende velas a Tomás Bottari, en la recta final de su recuperación. Si el volante llega, a Berti le solucionaría un gran inconveniente en la zona de la mitad de la cancha, hoy repleta de dudas. Con el ex Chicago disponible, Amarfil se correría a una de las bandas de la zona de volantes y de Tonetto o Retamar saldría el cuarto hombre que complete el mediocampo junto con el intocable Sequeira.

El tema es si Bottari no se recupera para la próxima fecha. Ahí si el panorama sería todavía más complicado, dejando a mano dos opciones: Amato de volante central, Amarfil, Tonetto o Retamar y Sequeira, o bien, Amarfil como número cinco, Retamar, Tonetto y Sequeira, quedando casi sin marca un punto clave de la cancha.

Con el partido de la fecha 10 casi encima (es el próximo sábado en Buenos Aires) Alfredo Berti deberá trabajar a contratiempo para terminar de definir como arma el rompecabezas que saldrá al ruedo en una cancha complicada ante un rival que viene muy bien. Desafío activado.