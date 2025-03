Uno de los gigantes de Sudamérica amenaza con irse de la Conmebol y unirse a la Concacaf

La presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, encendió la polémica al cuestionar duramente a la Conmebol y sugerir que Brasil debería evaluar su salida de la Confederación Sudamericana de Fútbol para unirse a la Concacaf (Norte, Centro América y el Caribe). La declaración llega tras el escándalo de racismo en la Libertadores Sub-20, donde jugadores del club brasileño fueron discriminados por hinchas de Cerro Porteño.

"Si Conmebol no respeta el fútbol brasileño, debemos pensar en unirnos a Concacaf, que nos conviene económicamente", afirmó Pereira en diálogo con TNT Sports Brasil antes del duelo ante San Pablo por el Campeonato Paulista.

Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, amenazó con dejar la Conmebol e ir a Concacaf. (Foto: @leilapereiralp)

La dirigente no solo expresó su indignación por la sanción impuesta a Cerro Porteño -una multa de 50 mil dólares y la prohibición de hinchas en lo que resta del torneo Sub 20-, sino que además cuestionó el criterio disciplinario de la entidad sudamericana. "Por retrasos en el inicio de los partidos hay una multa de 100 mil dólares. Por bengalas, son 78 mil dólares. Entonces vean cómo trata la Conmebol este delito de racismo. Me pareció vergonzoso. Tanto es así que ya hemos enviado una carta a la FIFA pidiendo su intervención", agregó.

Más allá de que una salida de Brasil de la Conmebol parece improbable, las palabras de Pereira representan un llamado de atención para Alejandro Domínguez y su equipo. El fútbol brasileño, que genera el 60% de los ingresos del organismo, podría comenzar a exigir un mayor peso en las decisiones.

En este contexto, la posibilidad de que clubes como Palmeiras evalúen otras alternativas podría tener un impacto significativo en el futuro del fútbol sudamericano.

Fuente: NA