El contraataque de Guillermo Tofoni y Foster Gillett a la denuncia de River: “Los abogados evaluarán futuros daños y…”

Tras el pase caído de Rodrigo Villagra al grupo inversor de Foster Gillett, River Plate consiguió venderlo al CSKA Moscú de Rusia por 4 millones de dólares, más otro millón en bonos, por el 50%. Si bien lograron resolver la situación futbolística del jugador, que había permanecido dos meses entrenando en soledad, no se quedaron de brazos cruzados y decidieron accionar legalmente en contra del magnate estadounidense.

La denuncia penal que presentaron en Núñez este martes es por los delitos de estafa y desbaratamiento de derechos acordados (artículos 172 y 173 inciso 11 del Código Penal Nacional). En la misma, además del controvertido empresario norteamericano, quedaron involucrados Juan Manuel Cobian y Guillermo Tofoni, dueño de World Eleven y máximo impulsor junto con el Gobierno Nacional de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino.

River inició acciones legales por el fallido pase de Rodrigo Villagra al grupo inversor de Foster Gillett. (Foto: @rodrigo_villagra15)

Este último, al conocerse la causa en su contra, no se quedó callado. "Es una denuncia sin ningún sentido, ni argumento, porque no hubo contrato firmado. Si no hubo contrato firmado, no hubo daño. Es como que me quieras hacer un juicio porque no te vendí la casa. Él se quedó con el activo, que en este caso es el jugador, y no hubo contrato firmado", apuntó en las últimas horas en diálogo con Olé.

"No hay ni borrador, ni contrato. Ni ante escribanos, nada", insistió sobre la situación de Villagra. Y advirtió: "Personalmente no estuve en ninguna negociación, pero independientemente de esto, que sí los abogados se pasaron borradores de contrato, nunca me avisaron que firmaron un contrato, ni firmé ningún contrato".

Finalmente, aseguró que tanto él como Gillett también tomarán cartas en el asunto y tienen planificado un contraataque contra el Millonario: "Los abogados analizarán esta presentación que hizo el apoderado de River para evaluar futuros daños y perjuicios, por una demanda que no tiene ningún sentido", sentenció Tofoni.