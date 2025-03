Papelón de Neymar: su posteo tras ir al Carnaval de Río y no jugar en la eliminación de Santos

El gran bombazo del mercado de pases en el fútbol sudamericano fue el regreso de Neymar al Santos. El astro brasileño, de gran paso por el Viejo Continente, rescindió su contrato con el Al Hilal de Arabia Saudita y volvió al club de sus amores y en el que fue campeón de la Copa Libertadores en 2011. Con su regreso al Peixe, Ney volvió a encontrar esta regularidad y minutos que tanto deseaba. Incluso, fue convocado luego de un año a la Selección de Brasil para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Hasta el momento disputó siete compromisos por el Campeonato Paulista en los cuales convirtió tres goles y brindó tres asistencias. Con un total de 508 minutos de juego, Dorival Junior dejó en claro que no puede faltar en la nómina de sus jugadores y lo convocó nuevamente al astro brasileño, que desde su lesión, la Canarinha lo padeció bastante, ya que ganó seis partidos (dos amistosos), igualó en otros seis (dos amistosos) y cayó en cuatro oportunidades.

Neymar estuvo presente en el Carnaval de Río junto a su novia Bruna Biancardi. (Foto: archivo)

Sin embargo, en su último compromiso, el ex Barcelona y PSG no sumó ni un minuto en la eliminación del Santos ante el Corinthians de Ramón Díaz en las semifinales del Campeonato Paulista. El Timao le ganó 2-1 en un partido caliente y sacó boleto a la final donde se medirá ante el ganador de la llave de San Pablo y Palmeiras. El motivo por el cual el astro brasileño no jugó fue porque el pasado lunes se tomó un avión privado para ir de San Pablo al Carnaval de Río y ayer se quedó en el banco. Además, ni siquiera salió a precalentar cuando su equipo necesitaba remontar el resultado.

Tras la dolorosa derrota, Neymar salió a pedir disculpas y publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje y una imagen de él con la casaca del Peixe: “Lo único que quería era estar hoy en el campo y ayudar de alguna manera a mis compañeros... pero el jueves pasado sentí molestias y eso me imposibilitó estar hoy en el campo. ¡Hicimos un test esta mañana y terminé sintiéndolo de nuevo! Lamentablemente, es parte del fútbol... Hoy no funcionó, ¡pero volveremos aún más fuertes para luchar por nuestros objetivos!”, fue el mensaje que escribió.

La historia que publicó Neymar tras la eliminación del Santos. (Foto: Neymarjr)

Las Eliminatorias Sudamericanas, los próximos partidos de Ney

La última vez que el extremo izquierdo jugó con la selección fue en octubre de 2023 cuando sufrió una grave lesión en la rodilla en el partido contra Uruguay. Entre lágrimas, dejó el campo y comenzó un largo proceso de recuperación que lo mantuvo alejado de élite. Ahora, con tres goles y dos asistencias en siete partidos con el Santos, el crack brasileño demostró estar listo para regresar y liderar a su país en dos encuentros fundamentales: primero ante Colombia el 20 de marzo y luego frente a la Selección argentina en Buenos Aires el 25.